Kyritz

Seit vergangenem Freitag ist es offiziell: Kyritz – genauer: das kreiseigene Sport- und Kulturzentrum in der Perleberger Straße – soll zu einem von landesweit elf Corona-Impfzentren werden. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin will dafür voraussichtlich ab dem neuen Jahr den kompletten Gebäudekomplex mit Kulturhaus und angrenzender Sporthalle mit Beschlag belegen.

Schon bei der jüngsten Kreistagssitzung gab es dazu eine Frage. Denn die Sporthalle dient unter anderem dem Sportunterricht des benachbarten Gymnasiums „ Friedrich Ludwig Jahn“. Thomas Settgast, Kreistagsabgeordneter der SPD und selbst Lehrer am Gymnasium, erkundigte sich, ob sich die Kreisverwaltung der Auswirkungen auf den Schulbetrieb bewusst sei. Die Antwort lief im Grunde auf ein „Ja“ hinaus.

Kyritzer Gymnasium soll zurückstecken

In einem Brief an die Schulleitung kündigte Landrat Ralf Reinhardt an, dass das Kyritzer Sport- und Kulturzentrum mindestens ein halbes Jahr lang weder für Sport noch für Kultur zur Verfügung stehen werde. „Mir ist bewusst, dass dies auch für unser kreisliches Gymnasium zu erheblichen Einschnitten führt“, erklärte Reinhardt und bat um Verständnis. „Vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens und der mit der Impfmöglichkeit verbundenen Erwartungen – nämlich eines hoffentlich bald wieder normalen Alltags – sollten diese Einschränkungen hingenommen werden.“

Diese Einschätzung stößt auf Widerstand. Als Mutter zweier Gymnasiasten und Mitglied der Schulkonferenz hält Ulrike Bayreuther aus Kyritz den absehbaren, langfristigen Ausfall des Sportunterrichts für unverantwortlich. Mit ihren Bedenken wandte sie sich unter anderem an die für das Gymnasium zuständige Schulrätin.

Negative Folgen für Kinder befürchtet

Schulsport sei für viele Kinder und Jugendliche die einzige Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, mahnt Ulrike Bayreuther an. Sie schreibt: „Es kann nicht in unserem Sinne sein, dass zeitnah neben einem Schulsozialarbeiter auch ein Schulphysiotherapeut tätig werden muss.“ Bei ihrer beruflichen Tätigkeit im Reha-Sport sei sie täglich mit den verheerenden Folgen von Bewegungsmangel und fehlendem Gesundheitsbewusstsein konfrontiert.

Den Schülern des Gymnasiums ein halbes Jahr lang oder länger die Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung vorzuenthalten, das sei nicht akzeptabel, stellt die Kyritzerin klar: „Dies wird direkte Auswirkungen sowohl auf die körperliche Gesundheit als auch auf die Psyche und das Miteinander der Schüler haben.“ Ulrike Bayreuther fordert eine alternative Lösung für das Impfzentrum.

Landkreis hält Kyritz für die beste Lösung

Doch so etwas ist für die Kreisverwaltung in Neuruppin nicht in Sicht. Die Anforderungen des Landes für das Impfzentrum, das sowohl den Ostprignitz-Ruppinern als auch den Prignitzern zur Verfügung stehen soll, haben es in sich: Das beginne mit der Verkehrsanbindung, erklärt der Pressesprecher der Kreisverwaltung OPR Alexander von Uleniecki auf Anfrage.

„Unter diesem Gesichtspunkt ist Kyritz als zentrale Stadt in der Region ein idealer Standort für das Impfzentrum, vor allem mit der fußläufigen Nähe zum Bahn- und Busbahnhof und der damit guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.“

Zudem biete das Sport- und Kulturzentrum die erforderlichen Flächen für Warte- und Empfangsbereiche, um Material zu lagern, für Büroarbeitsplätze und Versorgungsbereiche sowie Aufenthalts- und Umkleideräume für das Impfpersonal.

Lösungen für den Unterricht sind in Arbeit

Wie der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Peter Noack, ankündigte, sollen die Zentren jeweils mit mindestens sechs Impfteams (Arzt plus zwei Helfer) besetzt werden. Zugleich sollen sie Raum für spätere Erweiterungen bieten, sobald mehr Impfstoff verfügbar wird.

„Alternative Standorte zu Kyritz sind am Ende nicht in Frage gekommen“, sagt Alexander von Uleniecki“, „da sie viele der vom Land geforderten Kriterien nicht erfüllt hätten.“ Das hätte dann zusätzliche Vorbereitungszeit erfordert. Auch die Kosten seien zu beachten: Das Sport- und Kulturzentrum Kyritz befinde sich im Besitz des Landkreises.

Die Schüler des Kyritzer Gymnasiums habe man nicht vergessen, versichert der Pressesprecher der Kreisverwaltung: „Mögliche Auswirkungen auf den Sportunterricht durch Nutzung der Sporthalle sind dem Landkreis bewusst, deshalb wird an möglichen Alternativlösungen derzeit gearbeitet.“

Von Alexander Beckmann