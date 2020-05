Kyritz: Initiatoren sagen den Markt der regionalen Möglichkeiten für September ab

Kyritz

Der 8. Markt der Möglichkeiten in Kyritz findet in diesem Jahr nicht statt. Die Initiatoren der Gruppe „ Prignitz wandeln“ wollen aber dennoch im September eine Aktion starten, wie etwa eine Diskussionsrunde oder kleine Workshops begleitet von Musik zu den Themen Solidarität und Nachhaltigkeit. Die bewilligten 10 000 Euro Fördergeld von der Stadt für den Markt werden erst einmal nicht abgerufen.

Der Markt in Kyritz wird auf 2021 verlegt

„Wegen der aktuellen Corona-Lage und den noch nicht abzusehenden Folgen haben wir uns entschieden, den für den 5. September geplanten Markt auf 2021 zu verlegen“, sagt Sarah Reinecke von der Initiatorengruppe. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, wir haben einige Tage darüber nachgedacht und diskutiert“, fügt sie an. Aber die aktuelle Situation sei zu unsicher. Den Markt in der bisherigen Form zu organisieren, das sei deshalb nicht machbar.

Initiatoren bieten eine Alternative an

Die Initiatoren sehen sich aber in der Pflicht und wollen ihre Verantwortung ernst nehmen. Deshalb wird überlegt, den Menschen in der Region eine Alternative zum Markt anzubieten. „Wir hoffen, das wir in einem kleineren Rahmen zumindest die Auftaktveranstaltung in Form eines abgespeckten Marktes, einer Podiumsdiskussion oder eines ähnlichen Formats durchführen können“, so Sarah Reinecke. Veranstaltungsort soll dann die Waldwerkstatt am Untersee am 4. September sein. Die Initiatoren denken, dass eine Veranstaltung dort wegen der Größe unkompliziert durchzuführen wäre.

Der Bedarf nach Austausch ist gerade wegen Corona groß

„Uns ist klar und auch sehr wichtig, gerade nach dem Lockdown wegen der Coronaepidemie regionale, solidarische und nachhaltige Alternativen aufzuzeigen“, sagt Sarah Reinecke. Sie und ihre Mitstreiter denken, dass der Bedarf nach Austausch und neuen Perspektiven elementar und relevanter denn je sein wird. „Vor allem in Hinblick darauf, dass in unsicheren Zeiten ausgrenzendes Verhalten wie diskriminierende, rechtsideologische und verschwörungstheoretische Gedanken und Taten leichter Anklang finden werden“, so die Initiatoren.

Dem wollen sie gemeinsamen mit schönen Aktionen und Ideen entgegen treten und damit versuchen, das Gemeinwohl stärken. „Wenn wir mehr wissen und die aktuelle Lage es zulässt, werden wir unsere Ideen und Möglichkeiten bekannt geben“, sagt Sarah Reinecke.

Ort der Vernetzung, der Kooperation, des Austauschs

In den vergangenen Jahren hatte sich der mit Unterstützung von Stadt Kyritz, der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) und dem Ernährungsrat Prignitz-Ruppin unterstützte Markt zu einem Ort der Vernetzung, der Kooperation, des Austauschs und des Kennenlernens regionaler Angebote entwickelt. Das soll auch künftig so bleiben, wünschen sich die Initiatoren. Die bewilligten 10 000 Euro als Unterstützung von der Stadt würden sie gern aufheben und eventuell Teile davon für eine spontane Veranstaltung verwenden.Eventuell für künstlerische oder muskalische Beiträge.

Von Sandra Bels