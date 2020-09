Kyritz: Innenhof in der Werner Straße nimmt Stück für Stück Gestalt an

Kyritz

Die Bauarbeiten sollten schon im Mai beginnen. Aber Corona hat auch beim Projekt „ Diakomma“ in Kyritz alle Pläne durchkreuzt. Doch seit Ende Juni tut sich etwas im Innenhof der Werner Straße. Ab der kommenden Woche kündigt dann auch ein großes Schild an, was genau auf dem Gelände passieren soll.

Grüne Oase soll entstehen

Eine grüne Oase für alle mit Wegen, Hochbeeten, Pavillon und Spielplatz wird entstehen. Bis Ende 2022 soll sie fertig sein. Das Besondere daran: Die Arbeiten werden nicht von Baufirmen ausgeführt. Im Einsatz sind Langzeitarbeitslose zwischen 27 und 55 Jahren. „Wir wünschen uns, dass sich darüber hinaus noch viele Anwohner beteiligen“, sagt Iris Wiesner. Sie ist die Koordinatorin des Projektes „ Diakomma“, dass offen ist für alle Kyritzer. Die Anwohner sollen in den nächsten Wochen per Hauswurfsendung detailliert über das Vorhaben informiert werden.

Anzeige

Ein Fachmann leitet die Arbeiten an

Der Innenhof soll Stück für Stück entstehen. Bernd Haase von der gleichnamigen Gärtnerei in Wittstock ist der fachliche Anleiter und betreut die Baustelle. „Er ist toll. Er kommt mit Holz, Farben und Pinsel und dann wird einfach losgelegt“, sagt Iris Wiesner. Als erstes wurde ein Häuschen für den Stromanschluss gebaut. Ein Hochbeet ist schon fertig. Ein zweites folgt.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Projektteilnehmer sind aktuell damit beschäftigt, den Zaun für den Spielplatz zu bauen. Auch der Pavillon entsteht aus Holz in Eigenleistung. Außerdem werden gerade die Borde für die diagonalen Spazierwege gesetzt.

Die Borde für die Spazierwege werden auch von Laien gesetzt. Quelle: Sandra Bels

Gearbeitet wird an drei Tagen

Auf der Baustelle gearbeitet wird nicht jeden Tag in der Woche, sondern nur von Montag bis Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr. Sieben Teilnehmer hat das Projekt derzeit. Aber die Zahl variiert. „Durch die Coronakrise haben wir auch einige Mitstreiter verloren“, bedauert Iris Wiesner. Sie hofft, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten noch Anwohner am Projekt beteiligen. „Es gibt noch so viel zu tun“, sagt sie und nennt neben den bereits aufgezählten Arbeiten die Gestaltung der grünen Bereiche mit Blumenzwiebeln und Bäumen.

Idee entstand bei einer Befragung

Die Idee für die Innenhofgestaltung war bei eine Nachbarschaftsbefragung im November 2019 entstanden. Bei einem Workshop im Anschluss wurde es konkreter und Architekten nahmen sich den Ideen an. Nun werden sie innerhalb des Projektes „ Diakomma“ umgesetzt.

„ Diakomma“ ist die Abkürzung für „Digital ankommen in Arbeit“. Ziel ist es, dass nach der Projektzeit einige der Teilnehmer wieder einen Job aufnehmen. In dem Sozialprojekt für das Wohngebiet Kyritz West geht es demnach darum, den Teilnehmern neue Wege in die Beschäftigung zu eröffnen.

Kyritz bekommt Fördergeld für das Projekt

„ Diakomma“ richtet sich speziell an Langzeitarbeitslose und Menschen mit geringem Einkommen, ist aber auch für andere Interessenten offen . Die Stadt Kyritz bekommt erhält für die vorerst auf drei Jahre angelegte Laufzeit mehr als 500 000 Euro vom Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat sowie aus dem Europäischen Sozialfonds.

Das Projekt steht auf vier Säulen. Im Digitalcafé (Donnerstag) geht es um die Themen Internet, Digitalisierung und Smartphone. Beim Jobcoaching (Mittwoch und Freitag) können die Teilnehmer sich zunächst per Interview in einem Unternehmen nach den Angeboten erkundigen. Auch Praktika werden vermittelt. Außerdem geht es um Weiterbildungen und Bewerbungen.

Die Innenhofgestaltung Werner Treff in Kyritz übernehmen Langzeitarbeitslose zusammen mit Anwohnern. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt. Ein Spielplatz, Wege und Hochbeete sollen entstehen. Quelle: Sandra Bels

Nachbarschaftshilfe wird auch angeboten

Die dritte Säule ist die Nachbarschaftshilfe. Jedermann kann diesem Netzwerk beitreten, Hilfe anbieten oder abfragen. „Hier sind wir noch in den Anfängen“, sagt Iris Wiesner. Deshalb wurden an bestimmten Stellen in der Stadt, zum Beispiel im Rathaus und bei Ärzten, Kisten verteilt neben denen Zetteln liegen. Darauf kann jeder vermerken, ob und wie er sich am Nachbarschaftstreff beteiligen möchte. Die Angebote werden in die Boxen gesteckt. Die Innenhofgestaltung ist die vierte Säule des Projektes.

Die Teilnehmer bekommen ein Rundumpaket für die Arbeitsaufnahme“, so Iris Wiesner. Als Ansprechpartnerin steht sie für Auskünfte unter der Rufnummer 033971/18 04 38 zur Verfügung.

Von Sandra Bels