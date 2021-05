Kyritz

Die neue Fähre auf dem Kyritzer Untersee hat jetzt einen Namen. Mit Sekt taufte Inselwirtin Rosmarie Köckenberger das Elektroboot am Dienstag auf den Namen „Polly Piff Paff“.

Inselwirtin Rosmarie Köckenberger enthüllte am Dienstag den Namenszug an der Inselfähre. Quelle: Alexander Beckmann

Der ist das Ergebnis eines Wettbewerbes, zu dem die „Insl“ ihre Besucher aufgerufen hatte. Das Rennen machte eine Zwölfjährige aus Brandenburg, die auch gleich eine Geschichte zu ihrem Vorschlag mitlieferte. Der kleine Text wird künftig die Speisekarte der Inselgaststätte ergänzen, die am Pfingstwochenende erstmals wieder Besucher empfangen will.

Fähre verkehrt zwischen Kyritz und Bantikow

Dann nimmt auch die Fähre ihren regulären Betrieb zwischen der Insel und den Seeufern auf Kyritzer und Bantikower Seite auf – vorerst zu den Öffnungszeiten der Gaststätte mittwochs bis Sonntags ab 12 Uhr. Montags und dienstags verkehrt die Fähre zwischen 10 und 11 sowie 15 und 16 Uhr zwischen Kyritz und Bantikow – mit Unterstützung der Kommunen. Rosmarie Köckenberger will mehr Fahrten nicht ausschließen: „Das ist erst mal ein Experiment, wie es so angenommen wird.“ Fahrgäste zahlen 3 Euro. Kinder kommen kostenlos mit.

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke nutzte die Fährtaufe als Startschuss zur Tourismussaison 2021. „Wir wollen die Touristen nach Kyritz locken. Dafür haben wir eine ganze Menge getan.“ Nora Görke verwies auf den nun vollendeten neuen Uferbereich mit Wegen, Bänken, Grünflächen, Slipanlage und Steg für Boote und Fähranleger. „Das ist jetzt der schönste Ort hier unten am Seeufer.“ Ab 5. Juni werde auch die Stadtbuslinie wieder sechsmal täglich bis zum Seeufer verkehren.

Kyritz plant viele kleine Veranstaltungen

Unter dem Motto „Sommer in der Stadt“ will Kyritz Gästen und Einheimischen von Juni bis September möglichst viele kleinere Unterhaltungsangebote unterbreiten. Das große Stadtfest sei wegen Corona nicht machbar. Am letzten Juni-Wochenende sollen am Seeufer aber 100 Jahre Strandbad gefeiert werden. In der Altstadt sind ab Juli ein „Sommerbummel“, ein temporäres Kunstatelier, Musik, Clownerie, Theater, Straßenkunst, Sport und Spiel geplant.

Wer dazu mit Aktionen oder Ideen beitragen möchte, ist eingeladen, Kontakt zum Kultur- und Tourismusbüro (033971/60 82 78 oder kultur@kyritz.de) aufzunehmen.

Von Alexander Beckmann