Kyritz: KMG Klinik kann die acht regulären Beatmungsplätze bis auf 13 aufstocken

Kyritz

Das Kyritzer KMG Klinikum weist mit Aushängen an allen Eingängen und im Haus auf den aktuellen Besucherstopp im Krankenhaus hin. „Um das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus durch externe Besucher so gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie, unser Klinikum momentan nur nach vorheriger Rücksprache mit medizinischem Personal zu besuchen“, heißt es dort. Patienten können aber das Haus verlassen und zum Beispiel spazieren gehen.

Poster und Aushänge im Kyritzer Krankenhaus

Ein spezielles Poster erklärt darüber hinaus, wie sich Patienten verhalten sollen, die vermuten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Darauf heißt es, dass Menschen mit grippalen Beschwerden oder Personen, die in den vergangenen 14 Tagen in einem Risiko-Gebiet waren oder die Kontakt zu einer nachweislich positiv getesteten Risikoperson hatten, nicht ins Haus kommen sollen.

Für sie gilt die Telefonnummer 033971/64 58 54 oder sie betätigen die Hausklingel. Danach werden sie von einem Mitarbeiter des Krankenhauses für weitere Maßnahmen weiter geleitet.

Krankenhaus handelt nach Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts

Das Krankenhaus handelt bei Infektionsverdacht nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und legen danach fest, welche Schutzmaßnahmen für Patienten und Personal ergriffen werden müssen. So steht es auf der Internetseite der Klinik. Die Mitarbeiter werden deshalb regelmäßig geschult.

Auch die Mitarbeiter der Notaufnahme wurden besonders eingewiesen. Sie bleibt nach wie vor erster Anlaufpunkt für Notfallpatienten. „Etwas anderes ist im Moment nicht vorgesehen“, so KMG-Sprecherin Anett Brommund-Schnabel. Das Kyritzer Klinikum weist aber darauf hin, dass Erkältungssymptome kein Notfall sind. „Wir bitten Patienten, sich damit zunächst an ihren Hausarzt zu wenden“, so die Sprecherin. Der wird entscheiden, ob der Patient eine Indikation für eine Aufnahme in der Klinik aufweist.

Schilder am Eingang weisen auf den Besucherstopp hin. . Quelle: Sandra Bels

Klinik testet die eigenen Mitarbeiter im Verdachtsfall selbst

Indes testet die Klinik ihre eigenen Mitarbeiter selbst, wenn dafür ein begründeter Verdacht besteht. Der Betroffene muss dann nicht erst zu einer offiziellen Teststelle gehen.

Kommt ein Patient mit möglichen Symptomen und einem wahrscheinlichen Verdacht (ebenfalls nach der Definition des Robert-Koch-Instituts) in die Notaufnahme, erfolgt umgehend ein Test, der kurzfristig von einem Labor ausgewertet wird, so dass in kurzer Zeit Gewissheit über eine Infektion mit dem Corona-Virus besteht. „Im Moment dauert es, je nach Testaufkommen, bis zu zwei Tagen bis das schriftliche Ergebnis des Tests vorliegt“, so Anett Brommund-Schnabel auf MAZ-Nachfrage.

Ist der Fall wahrscheinlich oder gar bestätigt, erfolgt eine Isolierung des Patienten und die Behandlung. Für die Isolation gibt es ausreichend Möglichkeiten.

Teile des Krankenhauses können abgeriegelt werden

Beim Bau des neuen Bettenhauses wurden einige Teile des Kyritzer Krankenhauses so gebaut, dass sie im Notfall komplett abgeriegelt werden können. Ob diese jetzt für mögliche Corona-Infizierte frei gehalten werden, ist laut Pressesprecherin momentan nicht vorgesehen. „Aber im Bedarfsfall werden wir diese Option prüfen“, sagt sie.

Das KMG Klinikum Kyritz verfügt momentan über acht reguläre Beatmungsplätze, ein Beatmungsplatz kann zusätzlich geschaffen werden. Die Plätze können kurzfristig weiter aufgestockt werden. Vier weitere zusätzliche Beatmungsgeräte können aus anderen Bereichen abgerufen werden. Die Finanzierung dieser zusätzlicher Beatmungsgeräte sei derzeit aber noch nicht geklärt, war von der KMG-Pressesprecherin zu erfahren.

Ausreichend Schutzkleidung für die Mitarbeiter

Auf die Frage, ob es ausreichend Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Klinik gibt, sagt die Pressesprecherin: „Nach aktuellem Stand der Dinge verfügen wir über ausreichend Schutzkleidung.“

Der Kyritzer Arzt Jörg Kannenberg hatte Anfang der Woche eine harte Rechnung aufgemacht und gesagt, dass etwa 600 Menschen im Ernstfall eine Beatmung auf der Intensivstation benötigen könnten. Der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Fred Gätcke, sagt dazu: „Die Risikobewertung obliegt den offiziellen Stellen, wie dem Robert-Koch-Institut. Als Klinikum sind wir dafür nicht zuständig und beteiligen uns auch nicht an Spekulationen.“

Lesen Sie auch:

Von Sandra Bels