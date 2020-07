Sie krabbeln zu Tausenden durch die Gärten, müssen von Hauswänden abgefegt werden und finden oft auch den Weg ins Wohnzimmer: Im Dorf Rehfeld bei Kyritz sind die Kartoffelkäfer dieses Jahr zur Plage geworden. Die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Maria Mundry erklärt, warum die Käfer in diesem Jahr so zahlreich sind, und weshalb das Problem auch in anderen Landesteilen noch größer werden könnte.