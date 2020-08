Kyritz: Kita „Hundert Sterne“ informiert Eltern künftig über die Kita-Info-App

Kyritz

Englischkurs, Elternversammlung, Waldtag, Elternverein, in der Kyritzer Integrationskita „Hundert Sterne“ gibt es fast täglich Informationen für die Eltern. Die finden sie bislang in den Garderobenfächern ihrer Kinder auf Zetteln. Nun soll Schluss mit dem Zettelkram sein.

Kitaleiterin Astrid Wittig und ihr Team bieten den Eltern an, sie künftig über eine Kita-Info-App über Nachrichten und Termine auf dem Laufenden zu halten. „Das Ganze ist für die Eltern kostenlos und werbefrei und funktioniert mit einem Smartphone“, sagt die Kitaleiterin. Und sie fügt an: Wir wollen damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten, weil wir große Mengen an Papier und Druckerpatronen sparen können.“

Mehr Zeit für die pädagogische Arbeit

Ein weiteres Plus sei, dass durch die bessere Organisation Zeit frei wird, die den Kindern und der pädagogischen Arbeit direkt zu Gute kommt. Für Astrid Wittig ist es wichtig zu sagen, dass die App das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erziehern nicht ersetzen soll. Es habe einen höheren Stellenwert. Jedoch kann die App den Eltern dabei helfen, besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt.

Für den Träger der Kita, den Gemeinnützigen Kinderfördervereins Kyritz Ost, bedeutet die Einführung der App eine deutliche Arbeitserleichterung für das Erzieherteam.

Freiwillig und datenchutzkonform

Die Kita weist darauf hin, dass das Angebot freiwillig und datenschutzrechtlich sicher ist. Das sei bei den in Elternkreisen oftmals etablierten Facebook- oder Whatsapp-Gruppen nicht der Fall. Eltern nutzen sie , um sich zu organisieren und untereinander Informationen auszutauschen. Die Kitaleitung versichert, dass die Daten in der Kita-Info-App nicht kommerziell von Dritten genutzt werden. Darüber Hinaus gibt es keine Weitergabe von persönlichen Handynummern.

Der Service steht ab sofort zur Verfügung. Interessierte Eltern müssen sich nur die App aufs Handy herunterladen, sich mit einer ID-Nummer, die sie von der Kita bekommen, anmelden und werden dann für die Nutzung des Services freigeschaltet.

Erklärvideo für die Eltern

Außerdem gibt es ein Video, das alles noch einmal erklärt. „Eltern, die die App ausdrücklich nicht nutzen möchten, können sich ohne Mehraufwand alle Informationen und Termine auch per Email zusenden lassen“, sagt Astrid Wittig.

Die Kita-Info-App wurde von der Firma Stay Informed in Merzhausen bei Freiburg entwickelt. Sie ist heute schon deutschlandweit in mehr als 1900 Kindertageseinrichtungen im Einsatz. So werden über 120 000 Eltern über wichtige Dinge aus dem Kitaalltag informiert.

Von Sandra Bels