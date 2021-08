Kyritz

An der Kyritzer Sankt Marienkirche haben dieser Tage Spezialisten in luftiger Höhe im Auftrag der Kirchengemeinde eine über zwei Meter große Metallkonstruktion abmontiert, an der eine so genannte Kreuzblume befestigt war.

Teile davon sind bei einem Sturm im Jahr 2018 herabgestürzt. „Um Gefahren für Leib und Leben von Passanten abzuwenden, wurden auch noch die übrigen Teile der Kreuzblume abgebaut“, sagt Kay Rillcke.

Damit die Spezialisten auf den Turm kommen, übergibt Pfarrerin Anna Hellmich den Kirchenschlüssel. Quelle: André Reichel

Der Kyritzer Hochbauingenieur wurde damals zu Rate gezogen. Diese Woche schaute er nun zu, wie der „Obelisk“, wie man die Kreuzblumenunterkonstruktion in Fachkreisen auch nennt, abgebaut wird.

Sturmschaden 2018

2018 hat Rillcke in den Unterlagen aus dem Jahr 2001 nachgeschaut. Er wollte herausfinden, wie genau die einzelnen Kreuzblumenteile konstruiert sind. In jenem Jahr ist die Außenhülle der Marienkirche grundhaft saniert worden. In dem Zuge bekam die Kirche nicht nur neue vergoldete Kreuze mit Lilienenden. Außerdem wurde die verloren gegangene Kreuzblume rekonstruiert und an alter Stelle zwischen den beiden Türmen der Kirche aufgesetzt.

„Wie diese genau aussah, war weder aus den Plänen des Baumeisters Stühler, noch von alten Fotos zu entnehmen“, berichtet Kay Rillcke. Dass die Kreuzblume nicht einmal 20 Jahre gehalten hat, verwundert den Ingenieur. „Es ist vieles von dem alten Wissen verloren gegangen“ so Rillcke. Nachdem klar war, dass man in Kyritz nicht über die nötigen Spezialkenntnisse verfügt, wurden schließlich die Turmwerker beauftragt.

Henrik Meger, Vincenz Kurze und Korbinian Vohs (v.l.) sind die „Turmwerker“. Quelle: André Reichel

Die drei Spezialkletterer aus Mecklenburg hatten unglaublich viel Ausrüstung und Technik mitgebracht, um ihren Auftrag sicher erfüllen zu können. Seile, Karabinerhaken und all die anderen Dinge, die zum Klettern in schwindelerregender Höhe nötig sind, waren nur ein Teil.

Arbeiten in 40 Meter Höhe

Oben mussten sie für die Bergung der Unterkonstruktion erst einmal ein Arbeitsgerüst montieren. Um all die schweren Teile nach oben in fast 40 Meter Höhe zu bekommen, bauten sie sich eine Seilzugkonstruktion, mit der sie alle Teile und auch das Werkzeug nach oben schafften. Vor einigen Monaten waren sie schon einmal dort, um sich ein Bild vom Zustand des zu bergenden Objektes zu machen.

Nachdem das Gerüst montiert war, machten sich die Spezialisten daran, die gut 80 Kilogramm schwere und gut zweieinhalb Meter große Unterkonstruktion von seiner Verankerung zu lösen. Ein Kraftakt, wie man selbst vom Boden aus gut sehen konnte. Doch schließlich schwebte das Teil langsam herab.

Nach dem Abbau wurde die Unterkonstruktion verladen und in die Restaurationswerkstatt gebracht. Quelle: André Reichel

Pfarrerin Anna Hellmich schaute sich die Arbeiten auch an. Sie wagte es sogar, sich von ganz oben abseilen zu lassen. Der „Obelisk“ wurde schließlich verladen. In der Werkstatt der Turmwerker bekommt dieser wieder seine Kreuzblume.

Wenn alles klappt, wird die Kreuzblume im Oktober in neuem Glanz erstrahlen. Wann sie wieder auf der Kirche montiert wird, steht noch nicht genau fest. „Das hängt sehr vom Wetter ab“, sagt Henrik Meger.

Von André Reichel