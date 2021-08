Kyritz: Knattermimen spielen „Der wahre Jakob“ im Klostergarten

Kyritz

Die Premiere steht kurz bevor. Die Kyritzer Knattermimen proben fast jedes Wochenende im Kyritzer Klostergarten dafür. Am 21. August geht der Vorhang auf für das Stück „Der wahre Jakob“.

Während in den vergangenen Wochen noch in Alltagskleidung auf der Bühne im Klostergarten geprobt wurde, stehen die Knattermimen nun auch schon mit ihren Kostümen auf der Bühne. So ist am besten zu sehen, wo noch das eine oder andere Detail fehlt, dass die Aufführungen schließlich perfekt macht. Regisseur Eckhard Kutzer gibt die letzten Anweisungen. Hier und da wird noch mal ein Satz oder eine Szene umgestellt. Die nächste Probe ist am kommenden Sonntag. Dann beginnt der Endspurt.

Kartenvorverkauf für den Kyritzer Klostergarten

Der ist auch für den Kartenvorverkauf angelaufen. Ein paar Restkarten sind noch zu haben, besonders für die Aufführung am 3. September. Mimenfans können sie an der Theaterkasse in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 4 ordern oder telefonisch oder per E-Mail bestellen und kaufen. Eintrittskarten gibt es aber auch auf der Internetseite der Knattermimen. Nach der Premiere am 21. August um 20 Uhr finden weitere Aufführungen am 28. August sowie am 3. und 4. September statt. Die Knattermimen selbst rühren auch schon fleißig die Werbetrommel für das neue Stück.

Kyritzer Knattermimen widmen sich der heiteren Muse

Mit der Komödie „Der wahre Jakob“ widmen sich die Mimen in diesem Jahr der heiteren Muse, nachdem zwei Jahre lang eher die menschlichen Themen bei den Theaternächten die Hauptrolle spielten. Die Komödie von Franz Arnold und Ernst Busch hat drei Akte. Inszeniert hat sie Knattermimenchef Eckhard Kutzer. Das Stück spielt in Kyritz im Jahr 1925. Zum Inhalt nur so viel: Es wird garantiert lustig. „Der wahre Jakob“ wurde mehrfach verfilmt und gehört zu den meist gespielten deutschen Komödien des „Ohnsorg“ und „Millowitsch“– Theaters. Selbstverständlich hat Kutzer dem Stück in seiner version den typischen Kyritzer Charme gegeben.

25. Theaternächte in Kyritz

Mit der diesjährigen Aufführung feiern die Knattermimen gleichzeitig die 25. Theaternächte im Klostergarten. Besonders erfreulich für die Mimen ist auch, dass sie in diesem Jahr junge Verstärkung bekommen haben.

Szene aus „Der wahre Jakob" bei der Probe der Kyritzer Knattermimen. Quelle: Sandra Bels

Seit 1997 finden die Theaternächte im Klostergarten statt. Klassische Werke der Weltliteratur, ein opulentes Bühnenbild und der Zauber des nächtlichen Klostergartens tragen seitdem jedes Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis bei. Mit dem Schauspiel „Hexenjagd“ von Arthur Miller begann damals die Erfolgsgeschichte, die bis zum heutigem Tag anhält. Zu sehen waren unter anderem die Stücke „Die Geierwally“, „Die spanische Fliege“, „Der Raub der Sabinerinnen“ oder „Der Knecht Gottes“.

Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse in der Bachstraße 4, telefonisch unter 033971/7 37 28, per E-Mail an K-Mimen@t-online.de oder im Internet unter www.knattermimen.de/Shop.htm.

