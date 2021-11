Kyritz

„Wir können nach vorne schauen und für die Zukunftsgestaltung Investitionen vornehmen.“ Das sagt die Geschäftsführerin der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft, Gabriele Schuster. Sie sieht die Entwicklung des kommunalen Unternehmens als sehr erfolgreich an. Im kommenden Jahr wird es 30.

Für die Mitglieder des Hauptausschusses der Kyritzer Stadtverordnetenversammlung hatte die Geschäftsführerin einen Rück- und Ausblick für 2021 und 2022 zusammen gestellt. Außerdem gab es viele Daten zur Gesellschaft.

Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft hat 1391 Wohnungen

Demnach verwaltet sie 1391 Wohnungen mit insgesamt 77 000 Quadratmetern Fläche. Dazu kommen 26 Gewerbeobjekte und 139 Wohnungen, die für andere Vermieter verwaltet werden. Die meisten eigenen Wohnungen befinden sich in Kyritz. Es sind 1145. In Neustadt hat die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft weitere 246 Wohnungen. Die Leerstandsquote beträgt aktuell 8,48 Prozent. Ein Quadratmeter kostet im Durchschnitt 4,85 Euro Miete.

Kyritzer Vermieterin hat 13 Mitarbeiter

Es gibt 13 Mitarbeiter, darunter zwei Gärtner und zwei Schwimmmeister. Sie sind im Sommer im Kyritzer Strandbad tätig, das ebenfalls zum Unternehmen gehört. Bei diesem Thema war Gabriele Schuster gleich bei den Investitionen, denn 2021 wurde die Steganlage im Strandbad saniert. Die Arbeiten waren pünktlich zum 100. Geburtstag des Bades abgeschlossen.

15 600 Besucher wurden in diesem Jahr im Strandbad gezählt. Viele von ihnen kamen auch zur Jubiläumsfeier. „Sie war ein toller Erfolg, auf den wir sehr stolz sind“, so Gabriele Schuster. 60 000 Euro nahm die Wohnungsbaugesellschaft im Strandbad ein. Und fast 100 Kinder haben dort in diesem Jahr das Schwimmen gelernt.

Vier Wohnungen in der Weberstraße von Kyritz sind fertig

Investiert wurde aber nicht nur am See. Vier Wohnungen in der Weberstraße 87 von Kyritz sind gerade fertig geworden und konnten bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. „Zwei Wohnungen sind bereits vermietet und das, ganz ohne Werbung“, freut sich Gabriele Schuster. 290 000 Euro hat die kommunale Vermieterin in das Haus investiert.

1,5 Millionen Euro werden in die Sanierung der Poststraße 7 in Kyritz fließen. In dem Mehrfamilienhaus entstehen acht Wohnungen mit modernstem Standard. Alle Leistungen sind bereits ausgeschrieben worden, war von der Geschäftsführerin zu erfahren. 600 000 Euro wurden auch schon verbaut. Die Sanierung soll zum 1. Juli nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Hausecke in der Kyritzer Innenstadt ist jetzt standsicher

Gut voran kommt die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft auch am Haus Ecke Hospitalstraße/Pritzwalker Straße in Kyritz. „Die schwierige Gründung ist vollbracht“, so Gabriele Schuster. Decken und Treppen sind drin. Das Objekt ist nun standsicher. Bis zur Fertigstellung wird es aber noch etwas dauern. Gabriele Schuster bittet um Verständnis wegen der engen Platzverhältnisse und rechnet mit dem Bauende zum Ende des kommenden Jahres. Die Investitionssumme beträgt 2,7 Millionen Euro. 730 000 wurden bereits ausgegeben. „Die Finanzierung ist gesichert“, so die Geschäftsführerin.

Kyritzer Vermieterin investiert auch in Instandhaltung

Die Sanierung von Balkonen, Fassaden, aber auch Wechselsprechanlagen gehören unter anderem zur eine Million Euro umfassenden Investitionssumme für Instandhaltungen in den Wohnungen und Häusern der Wohnungsbaugesellschaft. Und es werde weiter investiert, so Gabriele Schuster.

So stellt sie für 2022 weitere Fassadensanierungen in Aussicht. Darüber hinaus soll im Wohnhof 3 in der Werner Straße ein Spielplatz gebaut werden. Außerdem ist auf dem Grundstück in der Poststraße 9 ein Neubau geplant. Als sehr gutes Projekt für die Anwohner bezeichnet Gabriele Schuster auch die Gestaltung des Innenhofes in der Werner Straße in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Diakomma“.

Kyritz West hat das Nachbarschaftshaus verdient

„Kyritz West ist ein Stadtteil, dessen Bewohner mir schon immer sehr am Herzen liegen“, sagt Gabriele Schuster. Deshalb findet sie es auch gut, dass dort jetzt ein Nachbarschaftshaus entstehen und die Kita saniert werden soll. „Die Menschen dort haben das verdient“, sagt sie. In diesem Zusammenhang teilte sie mit, dass zum 31. Dezember einigen Garagenpächtern in dem Bereich gekündigt worden war. „Sie haben aber alle mit Verständnis dafür reagiert“, so Gabriele Schuster.

