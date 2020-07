Kyritz: Kreativwerkstatt „Muckout“ geht mit den Mülldetektiven auf Sammeltour

Kyritz

Wegen der strengen Coronaregeln sollte das Umweltprojekt „Mülldetektive“ der Kyritzer Kreativwerkstatt „Muckout“ in den Sommerferien nur digital stattfinden. „Nun haben wir uns entschlossen, innerhalb des Projektes doch ein kleines Programm anzubieten“, sagt Silvia Last von der Kreativwerkstatt in der Pritzwalker Straße.

Da die Räumlichkeiten dort jedoch weiterhin zu klein sind, um die geforderten Abstandsregeln einzuhalten, wenn große Gruppen zusammenkommen und kreativ arbeiten wollen, haben sich die Projektmacher überlegt, dass sie mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam Müll sammeln gehen. Das geschieht in der Umgebung rund um Kyritz.

Kyritzer Bauhof entsorgt den Müll

Gesammelt wird jedoch nicht mehr hauptsächlich für die Ausstellung, die am Ende des Projektes gezeigt werden soll. „Wir haben schon so viel Müll zusammen bekommen“, sagt Silvia Last. Noch mehr in der Werkstatt zu lagern, das wäre einfach zu viel. Deshalb kommt nun die Stadt ins Spiel. Silvia Last hat mit dem Kyritzer Bauamt besprochen, dass der Baubetriebshof den gesammelten Müll an vereinbarten Orten abholt und entsorgt. „Das können wir nicht leisten über den Hausmüll“, so Silvia Last.

Ziele sind der Kyritzer See oder der Rosengarten

und der Sie und ihre Helfer wollen mit den Kindern und Jugendlichen bei den Müllsammel-Spaziergängen mit dem Bus zum See fahren, im Rosengarten für Ordnung sorgen, den Bahnhof besuchen und auch in Richtung Rüdow wandern. „Wenn wir unterwegs richtige Schmuckstücke finden, behalten wir die natürlich“, sagt Silvia Last. „Coole Sachen brauchen wir natürlich weiterhin für Ausstellung“, ergänzt sie.

Spaziergänge sind eine Alternative zum Digitalen

Sie freut sich, doch noch einen Weg für Treffen in den Sommerferien gefunden zu haben. Die Spaziergänge seien eine gute Alternative zum Digitalen. Die Kinder können sich trotzdem sehen. „Sie sammeln gerne“, hat Silvia Last bei den vergangenen Treffen beobachtet. Und sie würden dabei auch die kuriosesten Sachen finden.

Ausstellung mit vielen Fotos

Wie die Ausstellung des Projektes am Ende aussehen wird, ist noch offen. Durch Corona sei alles dynamisch, so Silvia Last. Sie geht davon aus, dass die Schau fotolastiger wird, als ursprünglich geplant. Deshalb will sie die Spaziergänge intensiv mit der Kamera begleiten. Wann die Ausstellung stattfindet, das steht noch nicht fest. Geplant war sie ab September zunächst beim Sommerfest der Stephanus-Stiftung in Heilbrunn. Das fällt aber aus. Silvia Last rechnet mit einer Präsentation erst im Winter und dann beim Heimatverein. „In den Oktoberferien wollen wir dann noch mal gezielt die Ausstellung vorbereiten“, sagt sie.

Sechs Termine für Spaziergänge

An den Spaziergängen jetzt im Juli können Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren teilnehmen. Eine Gruppe kann bis zu 25 Kinder groß sein. Termine sind am 14., 16., 24., 27., 29. und 31. Juli. Los geht es jeweils um 10 Uhr. Rückkehr ist etwa gegen 13 Uhr.

Um Anmeldung wird gebeten unter umweltprojekt@muckout.de.

Von Sandra Bels