Kyritz: Der Verein „La Mule Cirque“ sucht Mitstreiter für ein Zirkusprojekt auf der Insel

Kyritz

Freiluft-Zirkuswochen wollen Leila Köckenberger und ihre Mitstreiter vom Verein „La Mule Cirque“ im Sommer auf der Insel im Kyritzer Untersee anbieten. Wegen der Einschränkungen innerhalb der Coronakrise mussten sie die ursprünglichen Pläne nun aber erweitern. So sind hohe Hygieneauflagen zu erfüllen und ein Zirkuszelt, wie geplant, darf auch nicht aufgebaut werden.

Aufruf an Eltern, ihr Kinder anzumelden

„Alles kein Problem“, sagt Leila Köckenberger vom Verein. „Zirkus heißt schließlich auch Veränderung und sich anzupassen“, fügt sie an. Und deshalb startet sie einen Aufruf an alle Eltern und natürlich deren Kinder in der Region. Wer Lust hat, an den Zirkuswochen auf der Insel in Kyritz teilzunehmen, der sollte sich bis Ende des Monats beim Verein oder bei ihr melden.

Trainiert wird in kleinen Gruppen auf der Kyritzer Insel

„Wenn wir wissen, ob Interesse an dem Angebot besteht, dann legen wir los“, sagt die Zirkuspädagogin und Artistin. Sie versichert den Eltern, dass eine große Gruppe Kinder an den Übungstagen nicht zusammen kommt. „Wir trainieren in kleinen Teams mit Abstand“, sagt sie. In Berlin seien bei einem solchen Workshop sechs Teilnehmer in einer Gruppe. Damit habe der Verein gute Erfahrungen gemacht. Für die Insel will Leila Köckenberger ähnlich planen.

Eingeladen zum Mitmachen bei den Kinderzirkuswochen auf der Insel sind Kinder und Jugendliche. Mit drei Trainern vom Verein „The Mule Cirque“ und bei einer Gruppenstärke von sechs, können 18 Teilnehmer dabei sein. Die Workshops könnten in den ersten beiden Juliwochen stattfinden, wenn Sommerferien sind.

Die Workshops sind kostenfrei

Die Kinder und Jugendlichen müssen nicht nur aus Kyritz kommen. Leila Köckenberger wünscht sich viele junge Leute aus der Region. Die Zirkusworkshops sind für die Teilnehmer kostenfrei. Für die Verpflegung wird auch gesorgt. Nur die Anfahrt nach Kyritz ist selbst zu organisieren.

Das Projekt wird gefördert über das Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Von Seiten des Fördergebers gibt es derzeit keine Information, dass das Projekt nicht stattfinden darf. Mit im Boot sind die Stadt Kyritz und die Goethe-Grundschule als Kooperationspartner.

Werte werden vermittelt

„Wir würden uns über viele Anmeldungen freuen“, sagt Leila Köckenberger. Sie findet es wichtig, dass es auch in Krisenzeiten Angebote für Kinder und Jugendliche gibt. Außerdem werden in den Workshops Werte wie Toleranz und ein friedliches Miteinander vermittelt. Leila Köckenberger weiß, wie wichtig auch das ist.

Die Berlinerin Leila Köckenberger ist ausgebildete Zirkuspädagogin und Artistin. Quelle: Sandra Bels

Die 34-Jährige ist selbst Mutter und hat schon viel erlebt auf ihren Reisen. Ihre Ausbildung absolvierte sie in den Niederlanden. „Danach war ich als Artistin auf der ganzen Welt unterwegs“, sagt sie. Mit ihren Kollegen, alles Zirkuspädagogen, Trainer und Artisten, möchte sie Workshops unter anderem in Jonglage und Akrobatik anbieten. Alles passiert unter freien Himmel“, sagt die Artistin.

Anmeldungen telefonisch unter 0176/34 21 46 78 oder per E-Mail an leilakoeckenberger@gmail.com.

Von Sandra Bels