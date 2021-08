Kyritz

Michael Herbst hat alle Hände voll zu tun. Mit Schablone und Farbe verhilft er seinen jungen Kunden zu „Tattoos“. „Nein, die sind nicht echt. Die gehen wieder weg“, beruhigt der Jugendarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Landjugend (BBL) an diesem Dienstagnachmittag in Kyritz. Alles ändere brächte wohl auch echten Ärger mit vielen Müttern und Vätern.

Michael Herbst von der BBL hatte mit seinem mobilen „Tattoo-Studio“ alle Hände voll zu tun. Quelle: Alexander Beckmann

Die BBL hatte zur „Ferienspaßparty“ ans Spielband in der Straße der Jugend eingeladen. Neben Körperschmuck bot das kleine Fest über mehrere Stunden Gelegenheit zum Basteln, zu Sport und Spiel und zum Toben auf der Hüpfburg. Zeitweise sorgten bis zu 50 junge Besucher für ein buntes Gewimmel.

Landjugend sucht den Kontakt im Viertel

„Ich möchte mit den Eltern und Kindern hier in Kyritz West in Kontakt kommen“, erklärt Norman Sorge, der das Fest angeregt hatte und dafür die Unterstützung des Kyritzer Vereins Ostprignitz Jugend und des Jugendfreizeitzentrums von Outlaw gewinnen konnte. Der 41-Jährige ist seit Jahresbeginn für die mobile Kinder- und Jugendarbeit in Kyritz tätig. In den vergangenen Wochen organisierte er unter anderem ein Kochprojekt, einen Ausflug nach Wittenberge oder einen Strandbadbesuch. „Viele Eltern waren besorgt, ihre Kinder da allein hinzuschicken.“

Mehrere Vereine sorgten mit ihren Angeboten rund ums Spielen und Basteln für ein buntes Fest. Quelle: Alexander Beckmann

Die „Ferienspaßparty“ soll kein Unikat bleiben. „Mein Ziel ist, in den Ferien immer ein Fest zu organisieren“, sagt Norman Sorge. Davon abgesehen sei seine Funktion die eines Ansprechpartners für alle Themen rund um Kinder und Jugendliche. „Ich bin mehrfach in der Woche hier am Spielband. Da können die Kinder mich ansprechen.“ Darüber hinaus gebe es immer freitags von 15 bis 17 Uhr noch die offene Sprechzeit im Büro in der Perleberger Straße 39a.

Kyritz bietet weitere Anlaufpunkte

Ein weiterer Anlaufpunkt für junge Kyritzer ist das „Gelbe Gewölbe“ des Vereins Ostprignitz Jugend im Keller des Mehrgenerationenhauses (Perleberger Straße 10). „Wir wollen nach den Ferien wieder länger aufmachen, wenn Corona das zulässt“, kündigt Mitarbeiter Alexander Blocks an. Werktags von 8 bis 18 Uhr seien Besucher willkommen.

Eine Etage über ihm ist das Jugendfreizeitzentrum (JFZ) von Outlaw beheimatet, das montags bis donnerstags von 12 bis 18 Uhr und freitags sogar bis 19 Uhr geöffnet ist. Demnächst, so ist zu erfahren, will man dort auch Hausaufgabenhilfe anbieten.

Von Alexander Beckmann