Kyritz

Die Straßenbaustelle in der Kyritzer Weberstraße muss für kurze Zeit auf den Kreuzungsbereich Weberstraße/ Lazarettstraße ausgeweitet werden. Ab Dienstag, 2. Juni, wird die Lazarettstraße deshalb vorübergehend zur Einbahnstraße, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Zufahrt sei dann nur über die Bahnhofstraße und die Weberstraße möglich.

Der Verkehr wird an der Baustelle vorbei in die Lazarettstraße geführt. Eine direkte Zufahrt von der Johann-Sebastian-Bach-Straße in die Lazarettstraße ist dann bis zum 12. Juni nicht möglich. Werden die Arbeiten früher abgeschlossen, wird diese Regelung noch vor diesem Tag wieder aufgehoben.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline