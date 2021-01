Kyritz

Zwei Männer haben am Dienstag gegen 1 Uhr in einem Haus in der Kyritzer Hagenstraße randaliert. Die 28 und 42 Jahre alten Männer beschädigten im Hausflur das Treppengeländer sowie die Glasscheiben von drei Türen. In einer Wohnung zerstörten sie außerdem vier Fenster, teilte die Polizei mit.

Ein Verantwortlicher erstattete am Dienstagnachmittag Strafanzeige gegen die beiden Männer. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Von MAZonline