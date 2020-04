Kyritz

Zwei Männer haben sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Wässering in Kyritz heftig gestritten. Ein 34-jähriger Mann hatte einen 41-Jährigen darauf angesprochen, da dieser mit zwei weiteren Männern an einem Tisch gesessen hatte.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung ging der alkoholisierte 41-Jährige auf den anderen Mann zu und schlug ihn. Dabei soll er auch ein Messer gezogen haben. Der 34-Jährige wehrte sich mit dem Schlag mit einer Flasche. Beide Männer verletzten sich, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung im Rettungswagen ab, informierte die Polizei.

Beamte finden beim 41-Jährigen Cannabis

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 41-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten geringe Mengen Cannabis, verschreibungspflichtige Medikamente und ein Einhand-Messer fest und sicher. Mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, wurden aufgenommen.

Die anderen beiden Männer, die mit dem 41-Jährigen an dem Tisch gesessen und Alkohol konsumiert hatten, wurden an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Es handelte sich dabei um einen Verstoß gegen die Eindämmungsverordnung.

