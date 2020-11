Kyritz: Märchen statt Weihnachtsmarkt

Kyritz

Statt Lichterfest und Weihnachtsmarkt heißt es in diesem Jahr in der Adventszeit in der Kyritzer Innenstadt „ Kyritz im Märchenzauber“. Eigentlich hatte der Heimatverein geplant, eine Märchenausstellung in seinen Räumen zu zeigen, aber coronabedingt ist das in diesem Jahr nicht möglich.

Märchen werden in die Stadt geholt

„Deshalb holen wir die Märchen einfach in die Stadt“, sagt die Kyritzer Kulturverantwortliche Manuela Bismark. Damit soll den Kyritzern, aber auch den Besuchern der Stadt, in der Advents- und Weihnachtszeit eine kleine Freude bereitet werden. „Wir wollen sie mit den Bildern in den Fenstern zum Bummel durch die Altstadt, Kulturgenuss und zum Geschenkekauf vor Ort animieren“, so Manuela Bismark

Fast alle Kyritzer Händler sind dabei

Sie wollte trotz des abgesagten Weihnachtsmarktes und der anderen Veranstaltungen nicht resignieren und entwickelte mit „ Kyritz im Märchenzauber“ eine Idee, mit der sie prompt die Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe und fast alle Innenstadthändler begeistern konnte. Zusammen mit Stadtsprecherin Doreen Wolf machte sie sich auf den Weg, um die Leute für die Idee zu begeistern. „Die meisten haben sofort ja gesagt“, sagt Manuela Bismark erfreut.

Simone Krassel aus dem Buchladen Steffen hat das Schaufenster zum Thema Frau Holle gestaltet. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer trugen gemeinsam Ideen zusammen

Viele Ideen wurden so zusammen getragen. Und in nicht ganz einem Monat entstand so ein Gemeinschaftsprojekt von unzähligen Akteuren. Lang ist die Liste derer, die mit Kulissen, Bildern, Figuren und Objekten, aber auch mit Engagement einen Beitrag zur Schaufenstergestaltung leisten.

Start der Aktion „ Kyritz im Märchenzauber“ ist am kommenden Freitag, 27. November. Dann tummeln sich Aschenputtel, der gestiefelte Kater, Hänsel und Gretel aber auch die Schneekönigin und viele andere Märchenhelden in den Fenstern der Kyritzer Innenstadt, am Marktplatz, in der Hamburger Straße und in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Sie sind dort bis zum 5. Januar zu bewundern.

Heimatverein unterstützt mit Bildern

„So möchten wird gemeinsam auch in Coronazeiten unsere Innenstadt einladend gestalten und allen Menschen Freude machen“, erklärt die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke. Manuela Bismark sagt: „Wir nutzen dafür zum einen die für die Märchenausstellung des Heimatvereins vorbereiteten Bilder und Kulissen, zum anderen die Bilder des Märchenwaldes am Untersee vom Verein Ostprignitz Jugend, der sich ja nun wieder in der Winterruhe befindet.“

Die Weihnachtsbeleuchtung wird seit Montag angebaut. Quelle: Sandra Bels

Regionale Künstler sind dabei

Ebenso gestalten einige regionale Künstler, die ursprünglich für das Kulturprogramm des Weihnachtsmarktes engagiert waren, ein paar Schaufenster. Mit dabei ist zum Beispiel Wolfgang Busch. Der Bildhauer will im ehemaligen Weltladen im Schaufenster eine Kunstperformance zum Thema „Die zertanzten Schuhe“ anbieten. In der Bibliothek werden Puppenkulissen der Berliner Puppenbühne zu sehen sein. Auch das Lindenberger-Marion-Etten-Theater beteiligt sich mit Requisiten.

Einige Schaufenster sind schon fertig

So mancher Händler ist selbst kreativ geworden oder wird noch eigene Gestaltungsideen umsetzen. Einige Schaufenster sind schon fertig. „In manchen Fällen wird das Motiv sofort sichtbar sein, anderswo ist es dezent angedeutet oder sogar etwas versteckt“, so Manuela Bismark.

Quizspaziergang mit der Bibliothek Um die Entdeckung der Kyritzer Märchenfenster spannender zu machen, lädt die Bibliothek zu einer digitalen Schnitzeljagd rund um Rumpelstilzchen, Rotkäppchen und Co. ein. Kinder ab vier Jahrenkönnen Quizfragen zu den Märchen in den Schaufenstern beantworten und damit Punkte sammeln. Die erfolgreichsten Quizteilnehmer werden im Januar mit Preisen belohnt. Start der Aktion ist am 27. November um 10 Uhr an der Stadtbibliothek. Sie ist auch der Zielpunkt. Dort muss man einen Code, der im Schaufenster zu sehen ist, scannen, und schon kann es losgehen. Die App führt von Fenster zu Fenster. Der Spaziergang dauert etwa eine halbe Stunde. Der Quizspaziergang funktioniert aber nur mit der App „Actionbound“, die man sich kostenlos aufs Handy oder Tablet laden kann. Die Bibliothek bietet auch ein Tablet zum Ausleihen an. Bis zum 2. Januar ist die App spielbar.

Weihnachtsbeleuchtung wird angebaut

Und natürlich darf passend zur Adventszeit die weihnachtliche Beleuchtung am Rathaus, auf dem Marktplatz und in den Straßen nicht fehlen. Geplant ist außerdem von Zeit zu Zeit weihnachtliche Musik erklingen zu lassen. Viele Geschäfte bieten außerdem zusätzliche Öffnungszeiten an, zum Beispiel am Freitag zur Eröffnung der Aktion bis 20 Uhr, am Sonntag, 6. Dezember, von 14 bis 17 Uhr und am Samstagnachmittag, 19. Dezember bis 17 Uhr.

