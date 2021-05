Kyritz

Am Pfingstwochenende bestehen in und um Kyritz erstmals seit langem wieder Chancen auf einen Restaurantbesuch. Zumindest die Bewirtung im Freien ist ab Freitag wieder gestattet – unter strengen Auflagen. Gäste müssen sich anmelden und nachweisen, dass sie aktuell nicht mit dem Corona-Virus infiziert, dass sie komplett geimpft oder bereits von der Erkrankung genesen sind.

Die Hürden für das Pfingstvergnügen sind also noch ziemlich hoch – ganz abgesehen davon, dass die Wetteraussichten für den Gaststättenbesuch im Freien durchaus durchwachsen sind. Trotzdem will eine ganze Reihe von Gastronomen es wagen.

Gute Chancen in Kyritz und Wusterhausen

„Wir probieren am Wochenende, wie das läuft“, sagt beispielsweise der Wirt der „Trattoria Casa Nostra“ am Wusterhausener Seeufer, dem vor allem die Umsetzung all der gesetzlichen Auflagen noch ein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Schließlich muss der Aufwand überschaubar bleiben, ohne gegen die Vorgaben zu verstoßen.

Buli Borelli, Carlo Matteo, Gino Caperretti und Achim Iseeni (v.l.) vom „Casa Nostra“ in Wusterhausen machen schon am Freitag auf. Quelle: André Reichel

Mit von der Partie sind ab Freitag auch das „Novel Hotel“ in Wusterhausen, die Kyritzer „Insl“, „Blums Hotel“ und das „Café Schröder“ am Kyritzer Marktplatz. Diese Aufzählung erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

„Olafs Werkstatt“ in Neustadt hat das Glück, dass ein Corona-Testzentrum direkt im Haus sitzt. Wirt Olaf Krause will diesen Vorteil unbedingt nutzen. „Wir machen unseren Biergarten am Freitag ab elf auf.“ Dass ausgerechnet die Gastronomie über Monate so sehr von den Einschränkungen betroffen war, hält Krause nach wie vor für kaum nachvollziehbar. „Aber wir sind schon froh, dass jetzt überhaupt was geht.“ Mit dem Wetter müsse man eben zurechtkommen. „Nächste Woche fangen wir auch wieder mit Veranstaltungen an.“

Zurückhaltung in Bantikow

Andere Gastronomen zeigen sich deutlich zurückhaltender. In Bantikow beispielsweise werden sowohl die „Villa Meehr“ als auch das „Hotel am Untersee“ die neuen Freiluft-Möglichkeiten noch nicht nutzen. Als Chef des „Hotels am Untersee“ ist Marcel Hankel eher skeptisch: „Das ist noch nicht das, was wir brauchen.“ Die Beherbergung von Feriengästen bleibt nach wie vor kaum möglich.

Ein einheitliches Bild bietet die regionale Gastronomie aktuell also nicht. Wer ein bestimmtes Restaurant besuchen möchte, sollte sich vorher nach der dort praktizierten Strategie erkundigen. Das bietet dann auch gleich Gelegenheit für die vorgeschriebene Reservierung.

Von Alexander Beckmann