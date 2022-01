Kyritz

Ein 20 Jahre alter Mann soll am Donnerstagvormittag in der Kyritzer Poststraße mit einer Bierflasche und kleinen Steinen nach drei Kindern geworfen haben. Zuvor hatte es laut Polizei eine verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und den Kindern im Alter von elf, zwölf und dreizehn Jahren gegeben. Der 13-Jährige wurde am Bein getroffen.

Ein Alkoholtest beim 20-Jährigen ergab einen Wert von 0,65 Promille.

Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf. Im Anschluss wurden die drei Kinder an die verantwortlichen Personen übergeben.

