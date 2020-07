Kyritz

Der Historische Heimatverein für Kyritz und die Ostprignitz hat eine neue Vorsitzende. Es ist Manuela Bismark. Sie folgt Christina Pudimat, die seit 2016 den Vorsitz inne hatte, den Posten 2020 aber zur Verfügung stellte. Weil durch die Coronapandemie einen Neuwahl zunächst schwierig war, blieb sie noch im Amt, damit der Verein handlungsfähig bleibt. Die Neuwahl erfolgte online mit Manuela Bismark und Heike Grüttner als Kandidaten. Die Mehrheit der Mitglieder entschied sich für Manuela Bismark, die ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen dankt.

Brauchtumspflege und Geschichtsforschung

Der Verein will sich künftig mehr um die Brauchtumspflege und die Geschichtsforschung kümmern. „Ich wünsche mir eine lebendige und intensive Vereinsarbeit“, sagt Manuela Bismark. In der Vergangenheit sei damit schon begonnen worden mit Lesungen sowie kleinen Veranstaltungen, auch mit Kindern. Gern erinnert sich die Vorsitzende zum Beispiel an die Kaffeekränzchen wie zu Großmutters Zeiten und die Waschtage mit der Stephanus-Kita im Klostergarten.

Anzeige

„Alles, was wir machen, hat einen geschichtlichen Bezug zu Kyritz“, so Manuela Bismark. Der Verein sei stolz auf das Band, dass seine Mitglieder so zu ihrer Heimatstadt knüpfen konnten. Sie wollen damit ihre Verbundenheit zeigen und sich einbringen.

Weitere MAZ+ Artikel

Eigenständiger Verein mit eigenen Ideen

Manuela Bismark ist es wichtig zu sagen, dass der Verein mit dem Museum, dass Kyritz gerade aufbaut, nichts zu tun hat. „Wir sind eigenständig und haben eigene Ideen“, so die Vorsitzende. Ebenso sei ihre Arbeit für den Verein rein privat und habe nichts mit ihrer Tätigkeit für die Kulturabteilung der Stadt zu tun.

Die neue Vorsitzende freut sich darüber, dass der Verein in der Vergangenheit Zuwachs an neuen Mitgliedern bekommen hat, darunter auch junge Leute. 21 Mitgliede sind aktuell dabei. Einige von ihnen würden nur im Hintergrund arbeiten, und zum Beispiel historische Gegenstände aufarbeiten.

Geschichte soll erlebbar gemacht werden

Manuela Bismark sagt, dass der Heimatverein durch den Umzug in das Haus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße nur gewonnen hat. „Wir werden hier sehr gut wahrgenommen und haben super Arbeitsbedingungen“, findet sie. Der Umzug habe für einen großen Entwicklungssprung gesorgt. Und das sei besonders wichtig, wenn man Geschichte erlebbar machen will. Die Mitglieder stellen sich dafür künftig generationsübergreifende Projekte vor. Kooperationen mit der Stephanus-Kita und der Tagespflege der Volkssolidarität seien schon geschlossen worden.

Erste Veranstaltung am 26. Juli im Kyritzer Kirchgarten

Corona hatte in den vergangenen Wochen den Veranstaltungskalender des Vereins durcheinander gebracht. Alles Geplante musste abgesagt werden. „Nun fangen wir langsam wieder an“, so die Vorsitzende. Am 26. Juli findet zum ersten Mal von 14 bis 16 Uhr das Sonntagskaffeekränzchen im Kirchgarten statt. Hartmut Paschen begleitet es mit befreundeten Musikern. Ursprünglich waren fünf solcher Veranstaltungen in diesem Jahr vorgesehen, einmal im Monat sonntags, wenn der Heimatverein geöffnet hat. Die nächsten Termine sind am 30. August und am 27. September. „Alles unter Vorbehalt und nicht bei Regenwetter“, so Manuela Bismark.

Ausstellungen ab September geplant

Für die erste Ausstellung nach der Coronapause gibt es noch keinen Termin. Geplant ist aber, die Motorisierung der DDR, zu zeigen, ursprünglich für April vorgesehen. Die Märchenausstellung „Zauber, Mut und Prinzenküsse“ wird auf Ende November/Anfang Dezember verschoben.

Der Heimatverein hat einen Malwettbewerb ausgerufen. Kesse Wasserplatscher sollen entstehen. Dafür gibt es Malvorlagen. Quelle: Sandra Bels

Der vom Heimatverein in Kooperation mit der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft ausgerufene Malwettbewerb „Wo ist dein zu Hause kleiner Wasserplatscher?“ geht noch bis zum 15. August. Ausmalmotive sind auf der Internetseite des Heimatvereins unter dem Link „Aktuelles“ zu finden. Mitmachen kann jeder, der Spaß am Malen hat. Die Bilder sollten mit Name, Alter und Adresse in den Briefkasten des Heimatvereins eingeworfen werden.

Von Sandra Bels