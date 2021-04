Kyritz - Kyritzer Öko-Markt will auf Dauer an den See

Nach der 2020er Corona-Notvariante des Kyritzer „Marktes der regionalen Möglichkeiten“ würden die Organisatoren gern auf Dauer am Seeufer als Veranstaltungsort festhalten. Das biete gegenüber dem Stadtzentrum klare Vorteile.