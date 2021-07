Kyritz

Am Donnerstag gegen 21.00 Uhr gerieten in Kyritz ein 37-jähriger alkoholisierter Mann (1,53 Promille) und ein 16-Jähriger vor einem Supermarkt in der Straße der Jugend aneinander. Der 37-Jährige soll dem Jüngeren eine Kopfnuss erteilt und ihn weiterhin geschlagen haben.

Ein 15-jähriger Bekannter eilte dem 16-Jährigen zu Hilfe. Es kam zu einer Schlägerei zu dritt, wobei der 15-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Betrunkener bekam Prügel von einer Gruppe Männer

Kurz darauf wurde die Polizei erneut an diesen Ort gerufen – diesmal war dort der 37-Jährige von über zehn Personen umstellt worden war. Aus der Gruppe heraus soll es zudem Schläge und Tritte gegen ihn gegeben haben, auch sei sein Fahrrad entwendet worden, gab der Mann zu Protokoll.

Das Rad fand sich wenig später in der Perleberger Straße wieder an; vermutlich hatte einer der Männer es genommen, um zu seinem verletzten Kumpel zum Krankenhaus zu fahren.

Polizei fürchtet weitere Ausschreitungen vor dem Krankenhaus

Auch der 37-jährige Kyritzer musste nun stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Dort sammelte sich wieder eine Gruppe von jungen Männern. Weil die Polizei fürchtete, dass es am Krankenhaus wieder zu Ausschreitungen kommt, postierten sich Beamte dort und sprachen mehrere Platzverweise aus.

Während die Polizei versuchte, die Lage zu beruhigen, beleidigten mehrere Personen aus der Gruppe heraus die Beamten, sodass die Polizei weitere Anzeigen aufnehmen musste, nachdem sie schon wegern Körperverletzung und unbefugten Nutzens des Fahrrades Anzeigen geschrieben hatten.

Von MAZ-online