Kyritz

In Kyritz trauten am Freitag viele Passanten ihren Augen kaum, als sie ein am Marktplatz geparktes Auto mit niederländischem Kennzeichen sahen. Auf dem Dachgepäckträger war ein Sarg befestigt.

Niels van der Veen aus Drachten, Fahrer des Wagens, erklärte, was es damit auf sich hat. Der junge Niederländer und seine beiden Freunde Kevin Weiland und Dennis Smit waren auf der „Barrel-Callenge“. Daran nahmen rund 150 Fahrzeuge aus den Niederlanden teil. Die Route führe von dort bis nach Rumänien. „Für die Tour kauften wir ein altes Auto und als Dachkoffer nahmen wir als Spaß einen Sarg“, so Niels van der Veen.

Auf der Rückfahrt machten sie in Kyritz für eine Nacht Halt. Am Wochenende wollen sie wieder zu Hause in den Niederlanden sein.

Von André Reichel