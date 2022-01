Kyritz: Möbel Wagnitz schließt nach 32 Jahren

Kyritz

Die vielen Schilder drinnen sind unübersehbar. Auch an der Front zur Bundesstraße 5 hin verkündet es ein großes Banner: Möbel Wagnitz in Kyritz schließt – nach 32 Jahren.

Rüdiger und Christiane Wagnitz Inhaber des Kyritzer Möbelhauses verabschieden sich peu à peu von ihren Kunden. Das fällt beiden nicht leicht, nach so langer Zeit.

Kyritzer überrascht von der Ankündigung

„Viele unserer Kunden sind von dieser Ankündigung überrascht“, sagt Rüdiger Wagnitz. Und seine Frau ergänzt: „Wir haben und diesen Entschluss reiflich überlegt und uns entschieden unser mit viel Liebe und persönlichem Engagement aufgebautes Möbelhaus aus Altersgründen zu schließen. Von vielen Kunden gebe es aber auch Zuspruch für die Entscheidung.

Wer jetzt noch etwa kauft, der muss keine Angst haben, dass er keine Garantie mehr auf die Möbel hat, weil das Unternehmen schließt. „Wir haben uns dafür entschieden den Abverkauf mit einer Firma zu absolvieren, die eine volle Gewährleistung garantiert“, sagt Christiane Wagnitz. Das sei ihr und ihrem Mann sehr wichtig gewesen.

Kyritzer können noch Möbel bestellen

Auch Bestellungen sind noch möglich. Christiane und Rüdiger Wagnitz sind selbst noch bis April im Möbelhaus. Dann ist für sie Schluss. „Wir wollten uns nicht rausschleichen oder von heute auf morgen einfach so schließen“, sagen beide.

Im Juni hätten sie das 32-jährige Bestehen ihres Möbelhauses gefeiert. Dass sie es irgendwann aufgeben müssen, stand schon länger fest, da sich kein Nachfolger fand. „Wir haben über Jahre gesucht“, sagt Christiane Wagnitz. Sie will sich künftig wieder mehr in ihrem Ehrenamt engagieren. Die Kyritzerin ist in der Hospizarbeit tätig.

Ihr Mann Rüdiger ist Rotarier und bleibt es auch nach dem beruflichen Ausstieg. „Außerdem haben wir drei Enkelkinder samt Familien, eine großes Haus und ein Grundstück, da wird es sicher nicht langweilig“, sagt Christiane Wagnitz.

Als Möbelhof war das Möbelhaus Wagnitz in Kyritz vor 32 Jahren gestartet. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Möbelhaus entstand auf dem heimischen Hof

Gern denkt sie an die Anfangszeiten des Möbelhauses zurück. Denn es war eigentlich ein Zufall, dass sie und ihr Mann damals begannen, Möbel zu verkaufen. Damals stand ein Herr vor ihrer Haustür in Wolfswinkel, der ihnen erzählte, als Kind auf dem Grundstück Fußball gespielt zu haben. Der Mann war Möbelvertreter. Und im Gespräch bot er den Kyritzern an, Möbel zu verkaufen, die er ihnen besorgt. Ein paar Tage später wurde die Scheune weiß angestrichen, und die ersten Möbel aus Holland kamen an.

Der damalige Möbelhof Wagnitz wurde am 22. Juni 1990 eröffnet. Doch schon bald reichte der Platz in der Scheune in Wolfswinkel nicht mehr, und Rüdiger Wagnitz besorgte ein Zelt, in dem fortan auch Möbel verkauft wurden. Die Nachfrage war so kurz nach der Wende groß. Die Scheune diente mehr und mehr als Lager.

Rüdiger und Christiane Wagnitz geben ihr Möbelhaus in Kyritz aus Altersgründen auf. Quelle: Sandra Bels

Aus dem Möbelhof wurde ein Möbelhaus in Kyritz

Und schon immer trugen sich die beiden auch mit dem Gedanken, ein Möbelhaus zu eröffnen. Bis dahin war der Weg lang und steinig, denn auf dem eigenen Grundstück gab es dafür rechtlich und bautechnisch keine Möglichkeit. Christiane Wagnitz erinnert sich: „Wir haben gekämpft und viel Geld investiert, um in Wolfswinkel zu bleiben.“ Aber daraus wurde nichts. Es dauerte schließlich weitere neun Jahre bis zum Umzug. Am 1. April 1999 war der erste Spatenstich für das Möbelhaus auf der grünen Wiese.

Christiane und Rüdiger Wagnitz haben in den vergangenen 30 Jahren Höhen und Tiefen erlebt, zuletzt die Coronakrise. „Aber unsere Kunden haben uns stets die Treue gehalten“, sagen die beiden. Von manchen Familien kaufe inzwischen schon die dritte Generation bei Möbel Wagnitz ein.

„Wir danken allen dafür, dass sie uns über einen so langen Zeitraum die Treue gehalten haben“, sagt Christiane Wagnitz.

Von Sandra Bels