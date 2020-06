Kyritz: Möbelhaus Wagnitz seit 30 Jahren auf der grünen Wiese

Kyritz

Es war reiner Zufall, dass Rüdiger und Christiane Wagnitz vor 30 Jahren ihr Möbelhaus eröffneten. Damals stand ein Mann vor ihrer Tür in Wolfswinkel, der ihnen erzählte, dass er als Kind auf dem Grundstück Fußball gespielt hatte. Der Mann war Möbelvertreter. Und im Gespräch bot er den Kyritzern an, Möbel zu verkaufen, die er ihnen besorgt.

„14 Tage später haben wir die Scheune geweißt und die ersten Lkw mit Möbeln aus Holland kamen an“, erinnert sich Christiane Wagnitz. Der Möbelhof Wagnitz war geboren, wurde am 22. Juni 1990 eröffnet.

Nach der Scheune kam das Zelt

Schon im September reichte der Platz in der Scheune nicht mehr aus. Rüdiger Wagnitz besorgte ein Zelt, in dem fortan auch Möbel verkauft wurden. Die Nachfrage war damals so kurz nach der Wende groß. Die Scheune diente mehr und mehr als Lager.

„Bei alledem haben wir uns aber auch damals schon mit dem Gedanken getragen, ein Möbelhaus zu bauen“, erzählt Rüdiger Wagnitz. Welch steinigen und langen Weg er mit seiner Frau dafür bestreiten musste, das ahnte er damals noch nicht. Auf dem eigenen Grundstück gab es dafür rechtlich und bautechnisch keine Möglichkeit, „obwohl das unser Wunsch gewesen wäre“, so Christinane Wagnitz. Sie sagt: „Wir haben gekämpft und viel Geld investiert, um in Wolfswinkel zu bleiben.“ Aber es wurde nichts aus den Plänen.

Neun Jahre nach der Eröffnung wurde neu gebaut

Neun Jahre dauerte es schließlich bis zum Umzug. Am 1. April 1999 war der erste Spatenstich für das heutige Möbelhaus Wagnitz an der Bundesstraße 5 in Kyritz mit einer Größe von 1300 Quadratmetern mit eigenem Küchenstudio. Es entstand komplett neu auf der grünen Wiese. Ein Fotoalbum dokumentiert jeden Schritt der Bauphase. Auch die Eröffnung im Oktober 1999 ist darin zu finden. „Wir hatten wohl an die 2000 Besucher damals an einem Wochenende“, erinnert sich Rüdiger Wagnitz.

Neun Jahren gab es den Möbelhof Wagnitz in Wolfswinkel, bevor er als Möbelhaus an die Bundesstraße 5 umzog. Quelle: Sandra Bels

Manche Familien kommen mit der dritten Generation

Das Unternehmen hat in den vergangenen 30 Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt, zuletzt die Coronakrise. Ihre Kunden, die aus einem Einzugsbereich von gut 30 Kilometern kommen, haben ihnen immer die Treue gehalten. „Von manchen Familien kommt jetzt schon die dritte Generation zu uns“, sagt Christiane Wagnitz. „Wir danken allen dafür, dass sie uns über einen so langen Zeitraum die Treue gehalten haben“, fügt sie an.

Sie und ihre Mann arbeiten zusammen mit den Mitarbeitern Stefan Herget und Tino Anwand. Heinz Schulz packt als Rentner heute noch mit an, wenn es eng wird. „Er ist eine treue Seele, aber schon lange Rentner“, so Rüdiger Wagnitz.

Prominente kommen ins Möbelhaus

Einmal im Jahr besuchen Prominente das Kyritzer Möbelhaus. Es kooperiert nämlich mit dem Literarischen Bilderbogen der Bibliotheken im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Und so kamen zum Beispiel Dieter Moor, Sonja Kraus, Sky Dumont und Anastasia Zampounidis zu Lesungen ins Möbelhaus.

Bei Dieter Moor zum Beispiel hatten sich 300 Gäste angemeldet. Wegen eines Schneesturms sagten etwa 30 ab. Moor war da. Ein Mann kam auf gut Glück, um ihn zu sehen. Er hatte sogar einen Klappstuhl dabei, falls es keine Sitzgelegenheiten mehr gibt.

Von Sandra Bels