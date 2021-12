Kyritz

Mit kritischem Blick verfolgt das Aktionsbündnis „Buntes Kleeblatt“ das gewalttätige Verhalten einer kleinen Gruppe Minderjähriger in Kyritz. „Wir sind erleichtert, dass sich Staatsanwaltschaft, Polizei, Schulen und Verantwortliche des Kyritzer Rathauses der Sache annehmen“, sagen die Mitglieder. Sie begrüßen es auch, dass Bürgermeisterin Nora Görke klare Worte zum Thema geäußert hat.

Aufruf an die Kyritzer vom Aktionsbündnis „Buntes Kleeblatt“

„Wir vom Bunten Kleeblatt sind davon überzeugt: Kyritz hat keinen Bock auf Hass, Extremismus und Spaltung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Aktionsbündnisses. Es bezieht sich auch auf die Flugblattaktionen der rechtsgerichteten Partei „Der dritte Weg“ in Kyritz in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit den Meldungen zu gewalttätigen Übergriffen in der Stadt.

„Die Partei hat Flugblätter in Umlauf gebracht, die in unserer Stadt nichts zu suchen haben“, heißt es vom Aktionsbündnis. Es ruft die Kyritzer und Kyritzerinnen dazu auf, als Stadtgesellschaft weder Gewalt noch den Aufruf zur Gegengewalt zu dulden.

Lesen Sie auch Rechtsextreme Partei macht Stimmung gegen Tschetschenen in Kyritz

„Deshalb fordern wir Sie als Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich für ein friedliches, vielfältiges Kyritz einzusetzen“, so das Aktionsbündnis. In der Mitteilung heißt es weiter: „Keinen Finger breit denen, die unsere demokratische Gesellschaft spalten wollen und auch nicht den Extremisten, Radikalen, Lügnern und Populisten, die die Gemeinschaft in der Stadt Kyritz angreifen. Toleranz und Solidarität sind die Werte, für die das Aktionsbündnis steht.

„Der dritte Weg“ hat in Kyritz wieder Flyer verteilt

„Der Dritte Weg“ hatte am Wochenende erneut Flyer in Kyritz verteilt. Darauf fand sich neben der Anschuldigung, die Kyritzer Bürgermeisterin würde den Gewalttaten tatenlos zuschauen, die Ankündigung eines Abwahlantrages gegen sie, den die Partei stellen wolle.

Kyritzer Polizisten sprachen Platzverweise aus

Kyritzer Polizeibeamte hatten am Samstag drei Personen, die auf ihrer Kleidung das Logo des „Dritten Wegs“ trugen, in der Stauffenbergstraße bei einer Verteilaktion angetroffen. Von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin war zu erfahren, dass die Personalien der Personen aufgenommen wurden.

Laut Sprecherin Dörte Röhrs trafen Polizeibeamte am Nachmittag erneut auf die drei Personen und zwei weitere, diesmal auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Pritzwalker Straße. Wieder seien die Personalien festgestellt worden. „Die Beamten sprachen Platzverweise aus“, so Dörte Röhrs. Das sei zur Gefahrenabwehr geschehen, hieß es. Zur Herkunft der Personen gibt es von der Pressestelle die Auskunft, dass sie aus dem Landkreis OPR kommen.

Lesen Sie auch Gewalt unter Kinder und Jugendlichen: Neonazis patrouillieren angeblich in Kyritz

Kyritzer Flugblatt hat keine strafrechtliche Relevanz

Eine Anzeige gegen sie wurde nicht gestellt. Aber das neue Flugblatt wurde an die Abteilung Staatsschutz weitergeleitet. Von dort hieß es aber laut Dörte Röhrs, dass der Inhalt keine strafrechtliche Relevanz hat, weil keine Beleidigung oder Bedrohung enthalten ist.

Die Polizeisprecherin ruft Teilnehmer von Demonstrationen wie in der vergangenen Woche in Wittstock auf, sich vorher genau anzuschauen, wer dort auf die Straße geht. Oftmals sei den Leuten nicht bewusst, für wen sie sich in den Demonstrationszug einreihen.

Auch das „Bunte Kleeblatt“ wird sich weiter mit dem Thema beschäftigen. Das nächste Treffen ist am 18. Januar. Es findet nach den geltenden Coronaregeln ab 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt.

Von Sandra Bels