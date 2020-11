Kyritz

Der 51-Jährige, der in der Nacht zu Montag bei einem Kohlenmonoxid-Unfall in einer Bootshalle des Angelvereins am Kyritzer Untersee lebensbedrohlich verletzt wurde, ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Das war am Dienstagmorgen von Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, zu erfahren. Der Mann befinde sich aber weiterhin im Krankenhaus, werde behandelt, sei aber zur Sache nicht vernehmungsfähig, so die Sprecherin.

Ermittlungsarbeit in Kyritz ist abgeschlossen

Die Ermittlungsarbeit vor Ort, also auf dem Kyritzer Vereinsgelände, ist erst einmal abgeschlossen. Weiter ermittelt wird indes aber zur Todesursache des zweiten Mannes. Der 54-Jährige war am geruchlosen Kohlenmonoxid, das ausgetreten war, erstickt. Allerdings sind laut Christin Knospe die Umstände, wie es dazu kommen konnte, noch nicht geklärt. „Wir gehen aber zum ­jetzigen Zeitpunkt nicht von einer vorsätzlichen Tat aus“, so die Polizeisprecherin gegenüber MAZ.

Vernehmung des Verletzten soll Aufschluss über den Unfall geben

Aufschluss darüber, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei jetzt von der Vernehmung des 51-jährigen Beteiligten, die erfolgt, sobald er gesundheitlich dazu in der Lage ist. Die weitere Ermittlungsarbeit wird dann vom Schreibtisch aus weiter geführt.

Defekte Gasheizung soll den Unfall ausgelöst haben

Die beiden Männer waren in der Nacht zu Montag gegen 3.30 Uhr von der Lebensgefährtin des einen Mannes gefunden worden. Ihr Mann überlebte die Tragödie, die von einer defekten Gasheizung ausgegangen sein soll. Nach Polizeiangaben ließ sich das Gas bereits an den Messgeräten der eintreffenden Einsatzkräfte ablesen. Kohlenmonoxid entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigem Material jeglicher Art bei unzureichender Sauerstoffzufuhr.

Die Ermittler der Kriminalpolizei müssen jetzt klären, ob tatsächlich ein Defekt an der Gasheizung für die Tragödie auf dem Gelände des Kyritzer Angelvereins Kyritz sorgte. Wie lange das dauert, dazu konnte Christin Knospe keine Angaben machen. Es hieß am Montag, dass das Gerät von einem der Männer erst kürzlich im Internet gekauft worden war.

Von Sandra Bels