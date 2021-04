Kyritz

Martin Witte hat am 1. April seine Arbeit am Medizinischen Versorgungszentrum der KMG in Kyritz aufgenommen. Der Mediziner tritt in der Praxis für Allgemeinmedizin in der Straße der Jugend 5 die Nachfolge von Sophie Tangermann, die 13 Jahre lang dort tätig war, und von der promovierten Medizinerin Christa-Maria Harnoss an. Martin Witte verfügt über langjährige Erfahrung in der hausärztlichen Patientenversorgung und leitete eine Hausarztpraxis in der Nähe von Düsseldorf.

Conrad Pfestorf, Koordinator der in unterschiedlichen KMG-Versorgungszentren zusammengeschlossenen Arztpraxen des Gesundheitsunternehmens, bedankte sich bei Sophie Tangermann und Christa-Maria Harnoss für deren Arbeit: „Mit viel Engagement und hoher fachlicher Kompetenz haben sie sich für Patientinnen und Patienten eingesetzt.“ Pfestorf freut sich darüber, dass die Nachfolge nahtlos geregelt werden konnte.

Für die Praxis (Telefon: 033971/7 20 31) gelten folgende Sprechzeiten: Montag: 8-12 Uhr und 15-18 Uhr, Dienstag: 8-12 Uhr und 13-15 Uhr, Mittwoch: 8-12 Uhr, Donnerstag: 8-12 Uhr und 15-18 Uhr, Freitag: 8-12 Uhr.

Von MAZonline