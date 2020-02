Kyritz

Ein Einwohner aus einem Ortsteil von Kyritz meldete sich bei der Polizei, dass er in seiner vor längerer Zeit erworbenen Immobilie diverse Munition gefunden hat. Diese stammen offenbar von dem verstorbenen Vorbesitzer. Die Munition befand sich in einem Tresor, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Beamte stellten letztlich über 2300 Patronen unterschiedlicher Kaliber sicher.

Von MAZonline