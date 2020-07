Kyritz

Selbst an Wochentagen ist der Parkplatz an der Kyritzer Seewiese jetzt gut belegt. Strandbadgäste, Spaziergänger und Inselbesucher geben sich sozusagen die Autotür in die Hand.

Mittendrin wird schwer gearbeitet: Bauleute der Firma Erd- und Wasserbau Wittstock verlegen gerade das Pflaster der neuen Wendeschleife vor den Anlegern für Fähre und Fahrgastschiff. Der südliche Teil der Seewiese ist deshalb mit Bauzäunen abgesperrt. Der Zugang zu den neu gebauten Stegen bleibt verwehrt.

Ernüchterte Erholungssuchende

Muss das sein? Diese Frage stellt sich mancher der Erholungssuchenden am See. Torsten Künzel aus Kyritz gehört zu denen, die aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl machen. Von seinem Sonntagsspaziergang am Ufer habe er sich kürzlich mehr erhofft, schreibt er der MAZ. „Die Ernüchterung begann schon am Parkplatz. Wartezeit auf einen frei werdenden Parkplatz. Danach ging es zur Anlegestelle der Fähre. Mitten in der Saison ist der Fähranleger eine einzige abgesperrte Baustelle.“, ärgert sich der Kyritzer und vermutet: „Sicherlich ist dort wieder einmal ein Baubetrieb ohne vertragliche Terminvorgabe der Stadt tätig?“

Zumindest in diesem Fall ist das aber nicht der Punkt. Die Bauleute sind jeden Tag am Werk. Allerdings hatte das Projekt, zu dem auch Uferbefestigung und Stegbau gehörten, schon mit Verspätung begonnen. Ursprünglich sollte der Start im vergangenen Herbst erfolgen, doch erst im Januar rückten die ersten Handwerker an.

Abschluss erneut verschoben

Die anfänglich geplante Fertigstellung zum Saisonbeginn war damit vom Tisch. „Wir wollen sehen, dass wir im Sommer fertig werden“, hieß es daraufhin im Februar aus dem Rathaus. Dann kam Corona.

Zwar war die Baubranche vom „Shutdown“ kaum direkt betroffen, jedoch wirbelten die Einschränkungen das Geschäft trotzdem durcheinander. Denn zahlreiche Firmen, die Baustoffe herstellen und liefern, gerieten in Verzug. Das bekommen derzeit viele Bauvorhaben zu spüren. Auch das am Untersee.

September ist der neue Termin

„Die Arbeiten gehen gut voran, aber es fehlt an Material“, fasst die Pressesprecherin der Kyritzer Stadtverwaltung Doreen Wolf die Situation zusammen. Die Lieferengpässe beträfen vor allem auch Ausstattung wie Bänke, Papierkörbe und ähnliches. Man hoffe nun, mit der Neugestaltung des Uferbereichs Ende September zu einem Abschluss zu kommen.

Der Start liegt inzwischen sechs Jahre zurück. 2014 verabschiedeten Kyritz und Wusterhausen gemeinsam das „Entwicklungskonzept für die Kyritzer Seenkette als touristischer Schwerpunkt in der Kleeblattregion“. Auf der Kyritzer Seite entstanden seitdem unter anderem die neue Uferbefestigung, der Spielplatz und der Steg für den Bootsverleih. Mit ihrer Parkanlage, den Stegen und ihrem Spielplatz gehörte auch die Insel zum Projekt. Wusterhausen will unter anderem noch das Areal zwischen B 5 und Seeufer umgestalten.

