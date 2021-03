Kyritz

Die Öffnungszeiten des Testzentrums des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Stadtsaal des Mehrgenerationenhauses in der Perleberger Straße 10 in Kyritz in dieser Woche werden ausgeweitet. Folgende Zeiten gelten:

Dienstag 8 bis 18 Uhr, Mittwoch 8 bis 18 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Sonnabend 8 bis 18 Uhr. Feiertags ist das Testzentrum geschlossen.

Am Dienstag, 6. April, finden die Testungen an einem anderen Ort statt, der rechtzeitig bekannt gegeben wird, teilte die Stadtverwaltung Kyritz mit. An diesem Tag lädt das DRK im Mehrgenerationenhaus zur Blutspende ein.

Die Öffnungszeiten ab 7. April werden ebenfalls zeitnah bekannt gegeben.

Von MAZonline