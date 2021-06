Kyritz: Ordnungsamt denkt über punktuelle Halteverbote in der Seestraße nach

Kyritz

Die Parksituation in der Kyritzer Seestraße sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Beschwerden. Nicht nur bei der Stadt, auch am Lesertelefon der MAZ war sie mehr als einmal Thema.

Im Kurvenbereich gegenüber dem Imbiss parkten fast täglich nicht nur Pkw. Auch Lkw stehen dort regelmäßig. Die Kurve ist dadurch für andere Verkehrsteilnehmer nur schwer einsehbar. Außerdem ist durch das Parken am Straßenrand oftmals die Sicht versperrt für alle, die aus den Seitenstraßen kommen – zum Beispiel aus der Bassewitzstraße.

Frage ans Kyritzer Ordnungsamt

Die Kyritzer Stadtverordnete Christina Pudimat (Die Linke) hatte deshalb bereits in der vorangegangenen Stadtverordnetenversammlung eine Frage an das Kyritzer Ordnungsamt gestellt, ob in dem Bereich unter anderem für bessere Sicht und eine neue Parksituation gesorgt werden kann.

Kyritz ist bereits mit dem Landkreis im Gespräch

Daniel Knies, Sachgebietsleiter Ordnung und Brandschutz im Kyritzer Rathaus, antwortete ihr am Mittwochabend bei der aktuellen Stadtverordnetenversammlung in der Aula der Carl-Diercke-Schule. Er teilte mit, dass die Stadt über die Probleme darüber bereits mit der unteren Verkehrsbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und mit der Polizei im Gespräch sei. Allerdings hätten sich auch laut Daniel Knies in der vergangenen Zeit keine Unfallhäufungen in dem bemängelten Bereich der Kyritzer Seestraße ergeben.

Bisher kein Halteverbot in der Seestraße von Kyritz

Das Parken am Straßenrand sei dort verkehrsrechtlich erlaubt. Eine Prüfung habe darüber hinaus ergeben, dass der geforderte Mindestabstand zum gegenüberliegenden Straßenrand eingehalten werde. Deshalb seien bisher auch keine Halteverbote in dem Bereich ausgewiesen worden. Laut Knies ist der Abschnitt ohnehin in der Prüfung, da aufgefallen ist, dass dort immer mehr Fahrzeuge parken. „Dadurch entstehen Einschnitte für den fließenden Verkehr“, so Knies. Die Sichtachse in der Seestraße sei blockiert.

Ordnungsamt Kyritz plant Änderungen

Bei einem Vor-Ort-Termin in dieser Woche mit der unteren Verkehrsbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin soll über mögliche Änderungen in dem Bereich gesprochen werden. Denkbar ist laut Knies etwa ein Halteverbot vor der Kurve. Ebenso könnte ein Halteverbot zwischen den Parkplätzen ausgewiesen werden, damit der Gegenverkehr Möglichkeiten zum Ausweichen hat.

