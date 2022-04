Kyritz: Osterfeuer ab einem Durchmesser von mehr als einem Meter müssen angemeldet werden

Kyritz

Noch bis Montag, 11. April, nimmt die Stadt Kyritz Anmeldungen für Osterfeuer entgegen. Die Anmeldungen sollen möglichst schriftlich oder per E-Mail erfolgen an: ordnungsamt@kyritz.de. Ansprechpartner sind Daniel Knies oder Raik Grützmacher, teilte die Stadtverwaltung mit.

Anmeldepflichtig sind Holzfeuer ab einem Durchmesser von mehr als einem Meter, kleinere Holzfeuer sind genehmigungsfrei. Für Genehmigungen an Privatpersonen wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 25 Euro erhoben.

Ab Waldbrandgefahrenstufe 4 sind keine Feuer erlaubt

Zulässig sind die Osterfeuer entweder am Gründonnerstag, 14. April, oder am Karsamstag, 16. April. An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie ab der Waldbrandgefahrenstufe 4 sind keine Holzfeuer erlaubt.

Es gelten die übrigen Bestimmungen des Landes Brandenburg zum Verbrennen im Freien, informierte die Stadtverwaltung weiter.

Von MAZonline