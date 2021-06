Kyritz

Auszeichnung für den bekanntesten Plattsnacker in der Knatter-Region: Der 90-jährige Fritz Neye, langjähriger Vorsitzender des Freundeskreises der Plattdüütschen in Kyritz, soll Ehrenmitglied im Verein für Niederdeutsch im Land Brandenburg werden. Der Vorstand will den Vorschlag bei seiner ersten Präsenz-Mitgliederversammlung nach langer Corona-Pause zur Abstimmung bringen. Die Zusammenkunft findet am Sonnabend, 19. Juni, in Potsdam statt.

Kleinmachnower soll auch ausgezeichnet werden

Gleichlautende Anträge wird es auch für den bis zum Winter 2020 langjährigen Vereinsvorsitzenden Hinrich Enderlein aus Kleinmachnow und Dietrich Wegmann geben. Der Ragower ist Mitinitiator von „Platt in uns Kirch“.

Postum ist eine solche Würdigung vorgesehen für Christa Grähn aus Großderschau, Ruth Schurbaum aus Wittstock, Eberhard Krienke aus Prenzlau und Gottfried Winter aus Bad Wilsnack. Sollten die Vertreter der regionalen Gruppen am 19. Juni dem Vorschlag des Vorstandes folgen, erhalten die Ausgezeichneten Urkunden und ihre Namen einen Ehrenplatz auf der Internetseite des Vereins.

Als Sewekow 2020 sein „Sävko" bekam zeigten sich diese Kyritzer Plattsnacker als Fans von zweisprachigen Ortsschildern. Quelle: privat

„Es sind die ersten Würdigungen dieser Art. Wir wollte sie schon viel früher, allerdings hat Corona auch bei uns einiges ausgebremst“, sagt Vereinssprecherin Astrid Flügge. Die Journalistin und freie Autorin ist mit Vorstandsmitgliedern und Gleichgesinnten bemüht, die niederdeutsche Mundart am Leben zu erhalten. Dazu reist sie auch durchs Land.

In Brandenburg sind die Uckermark, die Prignitz, das Havelland, der Fläming und der Barnim Gegenden, in denen das Plattdeutsch noch gesprochen wird – vorwiegend von der älteren Generation. Initiativen des Vereins und seiner Mitglieder sind darauf ausgerichtet, die „kleine Sprache“ vor dem Vergessen zu bewahren.

Eine Bücherecke mit Literatur up Platt könnte es auch in der Wusterhausener Bibliothek geben. Quelle: Wolfgang Hörmann

Dazu zählt eine solche Initiative, wie das Aufstellen von Bücherboxen in Bibliotheken mit Literatur, die Männer wie Ernst Stadtkus und Fritz Neye gern ihren Mitmenschen empfahlen. Die Kyritzer Bücherstube erhielt Ende des vergangenen Jahres eine solche Auswahl. „Wir könnten uns das auch in Wusterhausen gut vorstellen“, so Astrid Flügge. „Erste Gespräche hat es schon gegeben, eine Entscheidung noch nicht.“

Auch, ob weitere Städte und Dörfer die Namen auf ihren Ortstafeln nicht nur auf Hochdeutsch verkünden, sondern ok up Platt, muss in der jeweiligen Kommune entschieden werden. Sewekow oder Sävko ist bislang einziger Vorreiter in der Prignitz mit zweisprachigem Ortseingangsschild.

Von Wolfgang Hörmann