Kyritz: Polizei beschlagnahmt gefälschte Kleidung auf dem Marktplatz

Kyritz

Polizeibeamte von der Wache in Kyritz haben am Dienstagvormittag Amtshilfe auf dem Kyritzer Marktplatz geleistet. Sie wurden gegen 10.30 Uhr zu dem Einsatz gerufen, weil eine Zeugin bei der Polizei den Verkauf von gefälschter Markenkleidung (Plagiate) auf dem Wochenmarkt angezeigt hatte.

Zollamt Neuruppin ist nicht zuständig

Eine Nachfrage der Kyritzer Polizei beim Zollamt in Neuruppin habe ergeben, dass dieses für den Fall nicht zuständig ist, war auf MAZ-Nachfrage von Polizeisprecherin Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin zu erfahren. Somit wurden die Polizeibeamten hinzu geholt, um die zum Verkauf gestellte Kleidung zu beschlagnahmen. Die Sachen wurden im Laufe des Vormittags vom Eigentümer selbst verpackt und in den mitgebrachten Transporter verladen. Das dauerte bis zur Mittagszeit. Zwei Polizeibeamte überwachten das Einpacken. Zudem nahmen sie die Personalien des Verkäufers auf.

Kyritzer Polizisten überwachen das Einpacken

„Die Kleidung wird jetzt in der Polizeiwache Kyritz sicher gestellt“, so Dörte Röhrs. Die weiteren Ermittlungen übernehme nun das Hauptzollamt Potsdam, fügte sie an. Es lässt dafür den Transporter samt Ware bei der Polizeiwache Kyritz abholen.

Die Polizeisprecherin betont, dass es sich zunächst nur um einen Verdacht handelt. Ob die sicher gestellten Sachen wirklich Plagiate sind, das sei derzeit nicht zu sagen. Das müssten die Ermittlungen des Hauptzollamtes Potsdam ergeben. Wann die abgeschlossen sind, stehe ebenfalls noch nicht fest, so Dörte Röhrs gegenüber der MAZ.

Von Sandra Bels