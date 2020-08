Kyritz: Polizei findet drei 1000-Liter-Behälter mit Diesel an der Straße nach Gantikow

Kyritz

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr hinter der Abzweig nach Rüdow in der Nähe des Bahnübergangs auf der Bundesstraße 103 in Richtung Gantikow von Kyritz aus. Dort hatte eine Zeugin drei große vergitterte Behälter im Straßengraben bemerkt und sich deswegen bei der Polizei gemeldet.

Fahrerflucht wird vermutet

Vom Diensthabenden der Polizei in Neuruppin, Amadeo Pogalz war zu erfahren, dass es sich offenbar um eine Fahrerflucht gehandelt hat, denn die Ladung samt Anhänger befanden sich auf der Straße, jedoch nicht die Zugmaschine. Zudem war auch kein Nummernschild am Anhänger. Vor Ort waren außerdem keine Personen auffindbar.

Kyritzer Feuerwehr sicherte die Behälter

Die Kyritzer Feuerwehr sicherte die drei vergitterten Behälter. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass sich darin Schwefelsäure befindet, so Polgalz. Das zumindest besagten die aufgeklebten Etiketten, an den IBC-Behältern, die jeweils 1000 Liter fassen können.

Die Polizei geht davon aus, dass das Gespann von der Straße abgekommen war und dann den Anhänger verloren hat, der dann zurückblieb.

Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Quelle: Julia Redepenning

Spezialfirma pumpte die Flüssigkeit ab

Eine Spezialfirma pumpte im Laufe des Nachmittags die Flüssigkeit in andere Behälter um. Dafür musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Das war vom Einsatzleiter der Kyritzer Feuerwehr, Frank Brüggemann, zu erfahren. Die Bergungsarbeiten dauerten um 19 Uhr noch an. Ein Spezialfahrzeug für den Abtransport der Flüssigkeit wurde noch erwartet. Inzwischen wurde der Verkehr aber einspurig am Unfallort vorbei geleitet.

14 Kyritzer Feuerwehrleute sind im Einsatz. Auch Neuruppiner Einsatzkräfte wurden dazu geholt, außerdem ein Bergungsunternehmen.

Die Flüssigkeit aus den Containern musste abgepumpt werden. Quelle: Julia Redepenning

Polizei sucht den Fahrer des Gespanns

Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Fahrer des Gespanns aufgenommen. Zeugen für den Unfall werden gesucht. „Die Zugmaschine könnte im Frontbereich Grünreste aufweisen“, so Pogalz. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Neuruppin unter 03391/35 40 an.

Von Sandra Bels