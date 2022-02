Kyritz

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Kyritz einen 21-Jährigen in Gewahrsam genommen, um weitere Ruhestörungen zu verhindern. Um 22.40 Uhr meldeten Anwohner laute Musik aus einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße.

Gegenüber den Beamten, die ihn zur Ruhe ermahnten, zeigte sich der 21-Jährige laut Polizei uneinsichtig.

Nur kurze Zeit später wurde wieder laute Musik aus der Wohnung des Mannes gemeldet. Da sich der 21-Jährige weiterhin uneinsichtig und unkooperativ verhielt, kam er zur Verhinderung weiterer Störungen ins Gewahrsam.

Daraus ist er dann am Freitagmorgen wieder entlassen worden.

Von MAZonline