Kyritz

Im Vorbeifahren entdeckten Polizisten am Montagabend in einer Wohnung in der Kyritzer Pestalozzistraße verbotene SS-Runen. Die Zeichen waren durchs Fenster zu sehen.

Die Beamten statteten daraufhin dem 43-jährigen Mieter einen Besuch ab. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.

Betäubungsmittel in der Kyritzer Wohnung

Darüber hinaus fanden sie in der Wohnung eine Platte, auf der sich Reste von Betäubungsmitteln befanden und erstatten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Konsumutensilien des 43-Jährigen wurden sichergestellt, teilte die Polizei mit.

Von MAZonline