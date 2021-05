Kyritz: Praxis für Innere Medizin im Medizinischen Versorgungszentrum

Kyritz

In der neu eingerichteten Praxis für Innere Medizin des Medizinischen Versorgungszentrums der KMG in der Straße der Jugend 5 in Kyritz hat am Montag die Ärztin Ionela-Daniela Luchian ihre Tätigkeit aufgenommen. Somit vereint das erweiterte ambulante Leistungsspektrum nun unter einem Dach die hausärztlich-allgemeinmedizinische, gynäkologische und internistische Versorgung.

Ionela-Daniela Luchian hat ihre Facharztausbildung am KMG-Klinikum Kyritz gemacht. Die 38-jährige Internistin übernimmt die ambulante Versorgung an drei Tagen in der Woche – montags, dienstags und mittwochs. An den anderen Tagen bleibt die promovierte Medizinerin im stationären Bereich tätig. So haben die Patienten, wenn sie es wünschen, die Möglichkeit, von der ambulanten bis zur operativen und zurück zur postoperativen Behandlung von einer Ärztin betreut zu werden, teilten die KMG-Kliniken mit.

Hubert Streibing ging in den Ruhestand

Die KMG-Praxis für Innere Medizin bietet ihren Patienten neben EKG, Langzeit-EKG und Langzeitblutdruckuntersuchungen einen modernen Spiroergometrie-Messplatz an, an dem die Belastbarkeit der Lunge und des Herzkreislaufsystems überprüft wird.

Nach fast dreißigjährigem Einsatz als niedergelassener Hausarzt in der Maxim-Gorki-Straße und insgesamt 60 Jahren ärztlicher Tätigkeit in unterschiedlichen Positionen in Kyritz war Obermedizinalrat Hubert Streibing am 30. April in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit 2018 war der Allgemeinmediziner in hausärztlicher Tätigkeit für das Medizinische Versorgungszentrum der KMG tätig.

Obermedizinalrat Hubert Streibing. Quelle: KMG Kyritz

Fred Gätcke, Ärztlicher Direktor des KMG-Klinikums Kyritz, und Conrad Pfestorf, Koordinator der KMG-Medizinischen Versorgungszentren, dankten Hubert Streibing für sein Lebenswerk als engagierter Mediziner.

Die Sprechzeiten und das Leistungsspektrum der neu eingerichteten Praxis sind der Website www.kmg-kliniken.de unter „Arztpraxen“ – „Kyritz – Innere Medizin“ zu entnehmen oder können über die Telefonnummer 033971/5 23 84 erfragt werden.

Von MAZonline