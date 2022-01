Kyritz

Geht es nach dem Willen der Kyritzer Stadtverwaltung, dann wird das Gutshaus Drewen möglichst schnell verkauft. So jedenfalls will es ein Beschluss, den die Stadtverordneten bei ihrer nächsten Sitzung vorgelegt bekommen. Der Ortsbeirat von Drewen hat ihn bereits am Montagabend, 17. Januar, zur Beratung auf dem Tisch. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr.

Kyritz will das Gutshaus Drewen seit 2018 verkaufen

Schon im September 2018 wurde seitens der Stadtverwaltung, die Eigentümerin des Hauses ist, über einen Verkauf diskutiert, weil die Stadt sich mit der Immobilie „überfordert fühlt“, wie es Bürgermeisterin Nora Görke schon damals ausdrückte. Daran habe sich inzwischen nichts geändert. Bei der letzten Hauptausschusssitzung im vergangenen Jahr plädierte die Bürgermeisterin erneut für einen Verkauf. Sie sehe keinen Nutzen in einer Sanierung und schlug vor, den Drewenern eine Alternative als Gemeinderaum anzubieten.

Das Dach des Drewener Gutshauses muss saniert werden

Bauamtsleiterin Katharina Iredi berichtete damals über ein Begehung des Geländes, bei dem der desolate Zustand auffällig gewesen sei. Sie sagte, dass eine Dachsanierung dringend notwendig wäre und einige Arbeiten bereits mit dem Denkmalschutz abgestimmt wurden. Für die Sicherungsmaßnahme am Dach wurde ein schriftlicher Antrag Anfang Dezember 2021 dort eingereicht. Der Stadtverwaltung liegt aber bis dato aber keine Genehmigung dafür vor. Das Geld hat sie bereits in den aktuellen Haushalt eingeplant.

Von der Fraktion Die Linke wurde im Hauptausschuss angeregt, einen Grundsatzbeschluss für den Verkauf oder den Erhalt zu fassen. Das wurde schließlich in der letzten Stadtverordnetenversammlung vor dem Jahreswechsel in Auftrag gegeben. Dieser Grundsatzbeschluss liegt nun vor.

Großer Instandhaltungsrückstau am Gutshaus Drewen

Der besagt unter anderem, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder notwendig war, in das Objekt zu investieren. Trotz der ständigen Reparaturen habe sich ein großer Instandhaltungsrückstau gebildet. Das Dach und die Schornsteine sind undicht, die Elektroinstallation sowie die Wasser- und Abwasseranlagen veraltet und entsprechen nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik. Deshalb hätten auch schon Handwerker die Arbeiten an den technischen Anlagen verweigert. Der Beschlussvorschlag enthält Fotos, die zeigen, wie stark sanierungs- und modernisierungsbedürftig das Gebäude ist.

Das Gutshaus in Drewen ist marode und stark sanierungsbedürftig. Quelle: Matthias Anke

Drewener Herrenhaus war Kita und Kneipe

In den vergangenen Jahren gab es unterschiedliche Nutzungen für das so genannte Herrenhaus in Drewen. So werden die ehemaligen Räumlichkeiten der alten Gaststätte derzeit vom Bürgerverein des Ortes genutzt. Der Saal der ehemaligen Gaststätte diente für öffentliche und private Veranstaltungen. Er musste aber im Februar 2019 gesperrt werden, weil Deckenteile heruntergefallen waren und ein Statiker daraufhin die Schließung empfahl.

Mitte Januar wurde das Gebäude von der Denkmalbehörde unter Schutz gestellt, weil ein Teil davon ein frühes Werk des Architekten Martin Gropius sein soll.

Kyritz will verkaufen, um den Verfall zu stoppen

Um den Verfall zu stoppen und eine Perspektive für das Gebäude zu ermöglichen, soll der Verkauf ausgeschrieben werden. Der Höchstbietende soll den Zuschlag bekommen. Im Beschluss heißt es, dass die Stadtverwaltung mit dem potenziellen Käufer über Flächen verhandeln soll, die vom Ortsbeirat und Bürgerverein sowie als Begegnungsstätte für die Bewohner von der Stadt gemietet werden können. Sollte das nicht möglich sein, will die Verwaltung dafür einen Alternativvorschlag vorlegen.

Drewener kämpfen für den Erhalt

Für André Ragohs und viele andere Drewener ist ein Verkauf indiskutabel. „Für mich persönlich steht eine Erhaltung fest und dafür werde ich weiter kämpfen“, sagt Ragohs. Unter seiner Regie wurde eine Initiative zum Erhalt dieses Gebäudes für die Dorfgemeinschaft gegründet und es wurden Unterschriften dafür gesammelt. Gleichzeitig entstand eine Internetseite.

Zudem sollte überprüft werden, ob und in welchem Maße eine weitere Nutzung möglich ist. Dieser Punkt ist für Ragohs entscheidend, denn er denkt, dass genau in dieser Frage alle Beteiligten zielorientierter unterwegs sein sollten. Das heißt für ihn: Es sollten Fördermittel beantragt werden, um das Gebäude zu sanieren, so André Ragohs. „Ich gehe davon aus, dass kein Käufer dem Bürgerverein und dem Ortsbeirat künftig einen Raum in seinem Haus überlassen wird“, fügt er an.

Drewener verbanden Hoffnungen mit dem Denkmalschutz

Für die Drewener war die Unterschutzstellung eine große Hoffnung angesichts der Verkaufsabsichten der Stadt Kyritz. Mitunter wurde auch schon befürchtet, das marode Gebäude könnte abgerissen werden. Viele Bewohner fühlen sich mit dem Haus verbunden. Es war schon Kindergarten und Kantine, Mietshaus und Gastwirtschaft.

Von Sandra Bels