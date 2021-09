Kyritz: Restaurierte Orgel in der Borker Kirche eingeweiht 

Bork

Mit mehr als einem Jahr Verspätung konnte am Sonntag die Orgel der Borker Kirche (Stadt Kyritz), die im letzten Jahr aufwendig restauriert worden war, eingeweiht werden. Gleich zu zwei größeren Veranstaltungen lud die örtliche Kirchengemeinde ein.

„Es ist für eine so kleine Kirchengemeinde wie Bork-Lellichow eine riesige Leistung“, sagte der zuständige Pfarrer Berthold Schirge, „dass die Orgel nach so vielen Jahren wieder klingt.“ Für den Pfarrer war es ein unbeschreibliches Erlebnis, endlich wieder einen Gottesdienst mit Orgelmusik leiten zu dürfen.

Orgel-und Kammerkonzert am Abend in der Borker Kirche

Der Höhepunkt folgte jedoch am Abend. Da die Kirchengemeinde wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf eine Einweihung der Orgel verzichtet hatte, wurde diese mit einem Orgel-Kammerkonzert nachgeholt. Spürbar war Corona dennoch, denn nur wer genesen, geimpft oder getestet war, konnte das Konzert besuchen.

Nur wer genesen, getestet oder geimpft war, konnte das Konzert besuchen. Quelle: Julia Redepenning

Der ehemalige Kreiskantor des Kirchenkreises Prignitz, Johannes Wauer, ließ es sich nicht nehmen, die frisch restaurierte Orgel selbst zu spielen. Mehr als ein Jahr hatte der Kirchenmusiker die Sanierung des Instruments als Sachverständiger begleitet und die finale Abnahme des Instruments durchgeführt.

Begleitet wurde Johannes Wauer von den „I Musicisti di Karnzow“, einem Trio bestehend aus Susanne Schaeffer an der Blockflöte, Dirk Reischauer an der Viola und Raffi Geliboluoglu am Violoncello. Im Anschluss konnten sich interessierte Gäste durch das Gotteshaus führen lassen oder von einem der Experten die Geschichte der Orgel genauer erzählen lassen. Bei dem Instrument handelt es sich um eine Heinze Orgel.

Weitere Konzerte in der Borker Kirche sind denkbar

Die aufwendige Restaurierung hatten Orgelbaumeister und Restaurator Matthias Beckmann und sein Kollege Kirchenmusiker Axel Bayerl im letzten Jahr vorgenommen. Mehr als ein halbes Jahr hatte der Fachmann gebraucht, um die Orgel zu reparieren. Nun, da das Instrument wieder voll funktionsfähig ist, plant die Kirchengemeinde, öfter Konzerte und andere Kulturveranstaltungen in der Borker Kirche zu organisieren. Erste Vorstellungen gibt es bereits.

Von Julia Redepenning