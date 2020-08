Kyritz: Rossmann ist Denkmal des Monats August

Kyritz

Es war diesmal nicht das Haus, sondern der Standort, der die Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen interessierte. Ihre Vizevorsitzende Anett Jura, gleichzeitig Perlebeger Bürgermeisterin überbrachte Amtskollegin Nora Görke die Plakette. Damit wurde das Haus, das den Drogeriemarkt Rossmann beherbergt, als Denkmal des Monats August ausgezeichnet.

Geschichtsträchtiger Ort für Kyritz

Nora Görke bezeichnete den Ort als geschichtsträchtig für Kyritz aber als Gebäude nicht so spektakulär. Aber es sei ein gutes Beispiel dafür zu zeigen, wie Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung ineinander greifen. Der Bau des Marktes sorge dafür, dass die Stadt belebt ist, wovon auch die anderen Gewerbetreibenden profitieren würden, so die Bürgermeisterin. „Handeln ist Leben“, das werde hier deutlich.

Der Ort zog schon immer Menschen an

Das Grundstück in der Maxim-Gorki-Straße 38 hat schon immer Menschen angezogen. Ob als Kommandeurshaus des Kyritzer Kürassier-Regiments, als Poststation oder Landratsamt, als Gaststätte, Hotel und Kino oder eben als Ort, an dem am 2. September 1945 die Bodenreform von Wilhelm Pieck ausgerufen wurde. Für Rainer Lehmann von der Stadtsanierungsgesellschaft Ews war letzteres der gesellschaftsgeschichtliche Höhepunkt des Standortes.

Es ist das 14. Gebäude in Kyritz, dass als Denkmal des Monats ausgezeichnet wurde. Und Anett Jura dankte Lehmann für den interessanten Spaziergang durch die Geschichte. Er hatte die wichtigsten Eckpunkte des Grundstücks für die Gäste zusammen gefasst.

Diesmal ist es kein Fachwerkhaus

Jura sagte: „Der Stadtort passt super ins Themenjahr der AG.“ Motto ist: Zerstört, erhalten, gerettet – Lebenswerte Altstädte. Auf dem Grundstück gab es im Laufe der vergangenen 300 Jahre mehrere Gebäude. Zuletzt wurde der Drogeriemarkt neu gebaut. „Und deshalb stehen wir diesmal nicht vor einem Fachwerkhaus, wie sonst“, so Anett Jura. Sie sie lobte die Stadt für die sinnvolle Nutzung des Standortes. „Städte brauchen solche Anker“, sagte sie. Touristen empfahl die Perleberger Bürgermeisterin, in Kyritz doch einmal von Denkmal zu Denkmal zu wandern. Das benachbarte Rathaus gehört zum Beispiel dazu wie die Kleinsthäuser in der Klosterstraße.

Das Programm auf dem Bürgersteig vor dem Markt wurde musikalisch begleitet von Fanny Saalschmidt (Flöte) und Simone Schulz (Klavier). Ulrike Henseler sorgte mit ihren Pantomimen als Soldat, Posthalter und Kellnerin für Vergnügen.

Von Sandra Bels