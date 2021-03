Kyritz: Sarah Settgast erweckt Lieder von Rolf Zuckowski zum Leben

Kyritz

Es waren Rolf Zuckowskis Dachstübchen-Videos auf Facebook und Instagram, die Sarah Settgast schon im ersten Lockdown dazu bewogen haben, Kontakt zum Liedermacher aufzunehmen.

Die gebürtige Kyritzerin ist Verlegerin, Autorin und Illustratorin und lebt in Berlin. Sie ist mit Zuckowskis Schallplatten groß geworden. Und sie hatte schon immer vor, ein interaktives Buch aufzulegen. Eine Zusammenarbeit mit Rolf Zuckowski erschien ihr dafür als perfekt.

Sarah Settgast schrieb Rolf Zuckowski einen Brief

„So habe ich Rolf damals einen Brief geschrieben, ihm zwei von meinen Kinderbüchern geschickt und ihm meine Idee unterbreitet“, erzählt Sarah Settgast. Zwei Tage später bekam sie einen Anruf von ihm aus Hamburg.

Die beiden verabredeten sich zum Zoom-Meeting, wo sie sich das erste Mal sahen. „Ich war sehr aufgeregt“, erinnert sich Sarah Settgast noch genau an die erste Begegnung. Dann ging alles ganz schnell. Die beiden vereinbarten ein Treffen in Hamburg Anfang Sommer 2020. Und so nahm die Zusammenarbeit ihren Lauf.

Zwölf Lieder werden zum Leben erweckt

Daraus geworden das interaktive Buch „Rolfs Liedergeheimnisse“. Darin erweckt Sarah Settgast, die auch Illustratorin ist, die Texte zu zwölf Liedern von Zuckowski mit ihren Bildern ganz neu zum Leben. „Rolfs Idee war es, die Geheimnisse in den Liedern durch die Illustrationen sichtbar zu machen“, erzählt Sarah Settgast.

Sie zeigt mit ihren Bildern Dinge, die nicht offensichtlich sind in dem jeweiligen Lied, die noch passieren könnten. Da ist zum Beispiel der Song „Guten Morgen Sally“, in dem es um ein Mädchen im Rollstuhl geht. „Ihr Geheimnis ist, dass sie ein richtig toller Mensch ist“, so Sarah Settgast.

„In dieser Kombination sind wir die ersten, die so ein Projekt gestartet haben“, sagt die Verlegerin stolz. Sie freut sich darüber, dass auch viele Leute, die gar keine Kinder haben, das neue Buch kaufen. An diesem Punkt kommen für sie und Zuckowski die Ziele des Projektes Inklusion und Diversität zusammen.

Sarah Settgast und Rolf Zuckowski haben zusammen das Buch „Rolfs Liedergeheimnisse" aufgelegt, zu dem es eine kostenlose App gibt. Quelle: Stephan Zwickirsch

Die beiden Künstler zeigen die Vielfalt des Lebens

„Bücher und Musik sind für alle Menschen da und das wollen wir mit unserem Projekt vermitteln“, so Sarah Settgast. Sie hat mit viel Liebe zum Detail und mit dem Pinsel die Liedergeheimnisse von Rolf Zuckowski zum Leben erweckt. Beiden Künstlern war es dabei wichtig, die Vielfalt des Lebens zu zeigen. „Menschen sind einzigartig, verschieden und doch alle gleich“, sagen sie.

„Bei uns im Auto laufen die Lieder von Rolf Zuckowski hoch und runter“, erzählt Sarah Settgast. Und sie singt mit ihren beiden Kindern die Lieder. Es ist keine zwei Wochen her, dass sie und Rolf Zuckowski auch ein Video zum Song „Überall ist Wunderland“ in Hamburg aufgenommen haben, bei dem ihre Tochter Greta und ihre Zeichenkünste eine wesentliche Rolle spielen. „Es soll demnächst erscheinen“, sagt die Mama.

Kostenlose App zum Liederbuch

Das Buch selbst ist im Buchhandel vor Ort und online erhältlich. Dazu gibt es die kostenlose App, mit der die Lieder angehört werden können. Hält man das Smartphone mit der Kamera-Funktion über eine beliebige Seite, wird die Musik abgespielt.

Auf dem Cover begrüßen Rolf und Sarah die Kinder und Eltern in 3D. Es ist ein klassisches Pappbilderbuch mit einem erweiterten digitalen Format und Hologram, das auf dem Handy oder Tablet sichtbar wird. „So etwas gibt es in der Kindermedienwelt bisher nur selten“, so Sarah Settgast. „Vielfältig und bunt, wie die Welt, so ist unser Geschichtenlieder-Bilderbuch“, freut sich die Verlegerin.

Musikalische Reise mit Sarah Settgast und Rolf Zuckowski

Sie und Rolf Zuckowski nehmen kleine und große Leser mit auf eine musikalische Reise, bei der beliebte Lieder und zeitlose Klassiker neu entdeckt werden können.

Die Deutsche Pappebuch Gesellschaft mit den Geschäftsführern Sarah Settgast und Sven Slazenger hat mit diesem Buch ein neues und ungewohntes Konzept umgesetzt. Das haptisch hochwertige Pappebuch wird in Deutschland bei Sachsendruck in Plauen gedruckt.

Settgast und Zuckowski sind als Hologramm in der App

In Kooperation mit der Universal Music Group und dem Label „Musik für Dich“ sowie dem volumetrischen Studio Volucap entstand die kostenlos App zum Buch. In der Medienstadt Babelsberg wurden Rolf und Sarah im ersten Studio für begehbaren Film in der EU aufgenommen und danach als Hologramm in die App integriert.

Die gebürtige Kyritzerin hat schon immer gern Kunst gemacht und diese früher auch in Berlin und Potsdam ausgestellt. „Aber damals war die Vermarktung noch schwierig und so habe ich erst einmal Augenoptikerin gelernt“, erzählt Sarah Settgast, die jede freie Minute gern in ihrer Heimat verbringt.

In 3D begrüßen Sarah Settgast und Rolf Zuckowski die Leser des Buches. Quelle: Stephan Zwickirsch

Sarah Settgast ist auch Brillendesignerin

Als Brillendesignerin ist sie bis heute tätig, hat zum Beispiel Brillenfassungen aus Büffelhorn designt. Wegen ihrer Unternehmungen, der farbigen Tätowierungen und ihres unverwechselbaren Stils ist die Mutter zweier Kinder ein gern gesehener Gast im Fernsehen, Radio und in Magazinen. So war sie bereits bei der Sendung „Promi-Shopping-Queen“ in einem Spezial namens „Paradiesvögel“ zu sehen und wurde dort Zweite.

Der Stil der gebürtigen Kyritzerin ist geprägt von der Waldorf-Tradition. Ihre naiven Darstellungen aus einer fantastischen Traumwelt setzt sie in klassischer Aquarellmalerei bis hin zu illustrativen Techniken um. Im Dezember 2017 veröffentlichte sie ihr erstes Kinderbuch „Das Mädchen und die kleine Wolke“, das ebenfalls bei ihrem Verlag erschienen ist. Die Arbeit mit Rolf Zuckowski hat sie dazu inspiriert, künftig wieder mehr Kunst, aber auf der Leinwand, zu machen.

Sarah Settgast arbeitet jetzt an einem Kinderbuch

Aktuell arbeitet sie außerdem an einem neuen Buch über das Wetter. Inspirationen für ihre Arbeit holt sie sich von ihrer Familie und aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Das Buch „Rolfs Liedergeheimnisse“ wollte sie eigentlich in der Kyritzer Bibliothek vorstellen. „Das haben wir aber wegen Corona erst einmal verschieben müssen“, so Sarah Settgast.

Das Buch und die App „Rolfs Liedergeheimnisse“ können unter der ISBN 978-3-947979-06-6 online oder in Buchläden bestellt werden.

Lesen Sie auch Kyritzerin stellt neue Kinderbücher vor

Von Sandra Bels