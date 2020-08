Kyritz

Für die künftigen Erstklässler beginnt mit dem bevorstehenden Schuljahr ein neuer Lebensabschnitt. Am Wochenende ist schließlich Einschulung und am Montag der erste Schultag nach den Sommerferien. Am Mittwoch machten sich einige der neuen Erstklässler bei einem Familiennachmittag im Kyritzer Klostergarten spielerisch mit dieser Thematik vertraut.

In früheren Jahren lernten die künftigen Grundschüler im Vorfeld auch immer die Kyritzer Stadtbibliothek kennen, in dem sie den so genannten Bibliotheksführerschein machten. Dabei wurden sie kindgerecht ans Lesen herangeführt.

Anzeige

„Wegen der Corona-Maßnahmen konnten wir das diesmal nicht machen“, berichtete die Bibliotheksleiterin Silka Laue. Doch ganz ins Wasser fallen lassen wollten sie und ihre Mitstreiter die Sache nicht.

Weitere MAZ+ Artikel

Bibliothekarin Juliane Koark begrüßte alle Gäste und las dann passend zum Thema aus dem Buch „Mission Schulstart“. Quelle: André Reichel

Statt des Bibliotheksführerscheins gab es diesmal einen Familiennachmittag, zu dem neben den Kindern auch die Eltern und Großeltern herzlich eingeladen waren. Der Heimatverein beteiligte sich daran und so fand diese besondere Aktion in den dortigen Räumen und im weitläufigen Klostergarten statt. Zum Einstieg las die Bibliotheksmitarbeiterin Juliane Koark aus dem Kinderbilderbuch „Mission Schulstart“ vor.

Dann gab es draußen unter freiem Himmel an acht Stationen ein Unterhaltungsprogramm, bei dem die Kinder ihr Wissen unter Beweis stellen konnten. So wurde erfragt, was zu einem gesunden Pausenessen gehört und was alles in die Schultasche muss. Auch mit Buchstaben und Zahlen ­beschäftigen sich die Kleinen dort.

Lesen Sie auch

Von André Reichel