Kyritz

„Alles, was wir haben, ist die Hoffnung auf einen Neuanfang.“ Für Hartmut Paschen ist das die oberste Devise. Der Leiter des Kyritzer Shantychors „Stella maris“ möchte allen Musikern Hoffnung machen – Hoffnung auf die Zeit nach der Pandemie. „Ich bin selbst von 100 auf Null gefallen“, sagt er.

Seit mehr als einem Jahr gibt es keine Auftritte, keine Orchester- und Chorproben mehr. „Und das deutschlandweit“, so Paschen. „Chöre, Orchester, alles liegt am Boden und es gibt mir viel zu wenig Berichte über die Situation der Musiker, die größtenteils von ihrer Arbeit leben“, sagt Hartmut Paschen und ärgert sich darüber.

Chorleiter Hartmut Paschen will den Sängern Mut machen

Dennoch will er nicht jammern, sondern allen Betroffenen Mut machen, die schwere Zeit durchzuhalten. „Ich für meinen Teil werde alles dafür tun, mich nach Corona wieder der maritimen Musik hinzugeben“, sagt der Vollblutmusiker. In welcher Form das sein wird, das kann er jetzt noch nicht sagen. „Das kann keiner sagen“, so Paschen.

„Ich hoffe, die Sänger halten diese Durststrecke durch“, sagt er. Und er hofft auch, dass alle Musizierenden – egal ob Orchester, Chöre oder Solisten – nach der Krise wieder zueinander finden. „Musik verbindet. Für mich gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam zu musizieren“, so Paschen.

Hartmut Paschen musiziert sonst gern auf dem Kyritzer Marktplatz, doch Corona hat dem Musiker und seinem Chor einen Strich durch die Rechnung gemacht. Quelle: André Reichel

Das Jubiläumsjahr von „Stella maris“ – der Chor ist nun 15 Jahre alt – haben sich die Mitglieder eigentlich anders vorgestellt. Es sollte ein großes Frühlingskonzert geben und viele Auftritte. „Nun haben wir uns alle schon sehr lange nicht mehr gesehen, halten Kontakt am Telefon“, so Paschen. Wenige Chorproben und Auftritte waren im August und September noch möglich, aber seitdem ist Schluss. „Sonst treffen wir uns einmal pro Woche zum Proben“, sagt der Chorleiter. „Das Singen verlernt man nicht. Aber das Schöne am Gesang, das muss man üben“, sagt der Chorleiter.

Chorarbeit ist Teamarbeit

Er ist froh, beim Neuanfang auf ein gutes Fundament seiner Sänger bauen zu können. Aber ohne gemeinsame Proben leide auch das. Chorarbeit ist Teamarbeit. Atmung und Töne müssen stimmen. „Wir müssen aufeinander hören für eine homogene Einheit“, sagt Paschen. Das könne nur in der Gruppe geübt werden und nicht einzeln und schon gar nicht am Computer in einer Konferenz. Hartmut Paschen hält davon gar nichts und schließt es deshalb auch für die Chorarbeit aus.

Der Shantychor „Stella maris“ wurde am 20. April 2006 mit 17 Sängern gegründet. Er widmet sich modernen Shantys und pflegt damit trotzdem Traditionen. Es war Paschens Idee damals. Und er hat sie nie bereut. Der Erfolg der 15 Jahre gab ihm immer wieder recht. Der Chor hat heute 30 Mitglieder. Vor Corona gab es unzählige Auftritte pro Jahr, unter anderem auf der Grünen Woche in Berlin, bei Festen und Festivals sowie im privaten Bereich.

Nun ist es ruhig geworden. Zu ruhig für Vollblutmusiker Paschen. Er hat in den vergangenen Monaten weiter musikalisch gearbeitet. „Ich habe schöne neue Lieder gefunden, die hoffentlich bald geprobt und dann auch wieder auf die Bühnen gebracht werden können“, sagt er.

Von Sandra Bels