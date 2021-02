Kyritz

Wer einen Termin in dem am Mittwoch eröffneten Kyritzer Impfzentrum hat, kann dieses mit der Regionalbahn und mit mehreren Buslinien erreichen. Sowohl die Bahn als auch die Busse halten in unmittelbarer Nähe des Sport- und Kulturzentrums an der Perleberger Straße. Die Haltestelle heißt „Am Bürgerpark“ und ist barrierefrei.

Nach Angaben der Ostprignitz-Ruppiner-Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) wird die Haltestelle sternförmig durch drei Nahverkehrsunternehmen bedient. Die ORP empfiehlt allen Fahrgästen die Nutzung der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg. In der Fahrplanauskunft seien alle Impfzentren in Berlin und Brandenburg hinterlegt (Eingabe „Impfzentrum“).

Busse fahren aus Neuruppin

So lässt sich das Impfzentrum in Kyritz mit den Hauptlinien erreichen:

aus Richtung Breddin: Linien 703 und 706;

aus Richtung Gumtow: Linie 924 mit Anschluss an Linie 902;

aus Richtung Neuruppin: Plus-Bus 711 und Linie 704;

aus Richtung Neustadt (Dosse): RB 73, Linien 712 und 714 (Anschluss von RE 2);

aus Richtung Perleberg: über Pritzwalk/Wittstock mit RE 6;

aus Richtung Pritzwalk: RB 73, Linie 902;

aus Richtung Wittstock/Dosse: Linien 702 und 744.

Weitere Informationen bei den Nahverkehrsunternehmen

Der Verkehrsverbund (VBB) und die Nahverkehrsunternehmen sind wie folgt zu erreichen:

VBB – App oder www.vbb.de;

Hanseatische Eisenbahn – Tel. 033971/7 24 31 oder www.hanseatische-eisenbahn.de;

Arge Prignitzbus – Tel. 03876/78 99 40 oder www.prignitz-bus.de;

ORP – Tel. 03391/40 06 18 oder www.orp-busse.de.

