Der erste Discounter des Handelsriesen Aldi Nord in der Noch-DDR eröffnete am 8. August 1990 in Kyritz. Vier Wochen nach der Genehmigung piepten die Kassen. Andrzej Ciaciuch fädelte den Coup ein, Hartmut Brennecke setzte den Bau um. Ein Fünf-Mark-Stück spielte beim Bau auch eine Rolle.