Kyritz: Spaziergang am See zum Austausch über Corona-Regeln verlief störungsfrei

Die Debatte um die Corona-Regeln schlägt in Kyritz derweil via Internet hohe Wellen. In der Facebookgruppe „Du bist ein echter Kyritzer“ hieß es vor dem Wochenende, man könne sich am Samstag am Kyritzer Seeufer zu einem Spaziergang treffen, um sich unter Geimpften und Ungeimpften auszutauschen für „wieder mehr Menschlichkeit“ in der Diskussion.

Kyritzer Facebooknutzerin rief zum Spaziergang auf

Eine Facebooknutzerin hatte dazu aufgerufen. Sie erklärte im Nachhinein: „Es wurde viel geplaudert. Die Stimmung war prima.“ Und es habe sich dabei aus ihrer Sicht immer noch um „keine Demonstration“ gehandelt. Sie denke vielmehr über eine Wiederholung nach etwa in Form eines Neujahrsspaziergangs. Abschließend schrieb sie: „Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Kyritzer Polizei für die freundliche Begleitung.“

Was genau damit gemeint ist, ob Polizisten womöglich privat dabei waren, blieb zumindest bei Facebook unklar.

Die Versammlung am Kyritzer See war nicht angemeldet

Auf MAZ-Nachfrage bei der Pressestelle der Polizei in Neuruppin sagte Sprecherin Dörte Röhrs, dass es bei der Aktion eine Kontrolle der Polizei gegeben hat. Denn es handelte sich rein rechtlich um eine Versammlung am See in Kyritz, die nicht angemeldet gewesen ist. Die Polizei habe davon am Freitag erfahren.

Bei der Kontrolle am Samstag sei vor Ort festgestellt worden, dass die Versammlung störungsfrei verlaufen ist. Sie dauerte nach Polizeiangaben etwa zwei Stunden von 10 Uhr bis kur vor 12 Uhr. „Die geltenden Regeln wie Maskenpflicht und Abstandsgebote sind dabei eingehalten worden“, war von Dörte Röhrs zu erfahren. Allerdings sei eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen worden.

Polizei appelliert an Organisatoren, Versammlungen anzumelden

Dörte Röhrs appelliert in diesem Zusammenhang an die Organisatoren solcher Zusammenkünfte, diese im Vorfeld anzumelden. Es gehe nicht darum, sie zu verbieten. Die Polizei sei auch dafür da, Teilnehmer einer solchen Veranstaltung zu schützen. Schließlich könne es auch zwischen den Veranstaltungsteilnehmern, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, zu Auseinandersetzungen kommen, so die Pressesprecherin. Deshalb sei es besser, solche Vorhaben anzumelden. Gemeinsam könne dann überlegt werden, welche Regeln dafür aufzustellen und einzuhalten sind.

