Kyritz: Stadt, Polizei und Landkreis kontrollieren 2G im Einzelhandel

Kyritz

Die 2G-Regel und die Maskenpflicht im Einzelhandel stehen aktuell im Mittelpunkt gemeinsamer Kontrollen, die das Kyritzer Ordnungsamt mit Unterstützung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und der Polizei durchführt. Dabei wird auf die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Vorschriften in der Corona-Pandemie geschaut.

Stichprobenartige Kontrollen in Kyritzer Geschäften

Das Trio war zum Beispiel am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt unterwegs. Ziel waren nicht alle Geschäfte, wie Stadtsprecherin Doreen Wolf mitteilt. Es seien stichprobenartig verschiedene Läden besucht und Impfnachweise kontrolliert worden. Dabei gehe die Stadt auch konkreten Anzeigen nach, so die Sprecherin. Sie teilt mit, dass die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Landkreis und Polizei sich nicht nur in der Pandemiebewältigung bewähre, sondern auch bei der täglichen Bestreifung des Areals rund um den Bürgerpark, wo es immer wieder zu Gewaltdelikten vor allem durch tschetschenische Jugendliche komme.

Auch auf dem Marktplatz sahen sich die Kontrolleure um. Quelle: Stadt Kyritz

Bürgermeisterin Nora Görke dankt allen Beteiligten: „Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Stadt, Landkreis und Polizei ist für uns sehr wichtig“, sagt sie.

Von Sandra Bels