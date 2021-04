Kyritz

Der Frühling ist da und mit ihm sind es auch die Schäden, die der Winter Jahr für Jahr beispielsweise auf den Straßen hinterlässt. Löcher und andere schadhafte und mitunter auch gefährliche Stellen waren wie schon so oft Thema am MAZ-Lesertelefon Thema.

Im Mittelpunkt einer Beschwerde standen dabei Pritzwalker Straße, die Pestalozzistraße und die Straße der Jugend. Ein anderer Anrufer bemängelte den Zustand der Aalreusenstraße. „Ich wundere mich, dass die Anwohner noch nicht Alarm geschlagen haben“, sagte er. Seiner Meinung nach komme man dort derzeit nur mit einem Fahrzeug durch. Ein drittes Problem tat sich nach Meinung eines weiteren MAZ-Lesers im Kyritzer Birkenweg auf. „Die Straße ist sehr löchrig“, sagte er und gab zu Bedenken, dass nicht vergessen werden sollte, dass dort viele ältere Menschen leben.

Kyritzer Bauamt hat eine Bestandsaufnahme gemacht

Die MAZ fragte bei der Stadtverwaltung Kyritz nach. Stadtsprecherin Doreen Wolf nahm die Anregungen auf und erkundigte sich, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Zunächst wies sie aber darauf hin, dass es wie in jedem Jahr seitens der Stadt eine Bestandsaufnahme der Winterschäden gebe, die Schäden selbst könnten aber erst bei günstiger Witterung behoben werden. Ein weiterer Hinweis betraf die unbefestigten Wege. „Sie werden regelmäßig entsprechend der Finanzlage ausgebessert“, so Doreen Wolf.

Zumindest in der Pritzwalker Straße schien die Situation mit dem ausgebrochenem Asphalt zu drängen. Die Löcher sind bereits in der vergangenen Woche gefüllt worden. Die Straße kann wieder gefahrlos befahren werden. Die Schäden waren teilweise sehr schlecht von Weitem zu erkennen.

Pestalozzistraße in Kyritz ist begutachtet worden

Laut Stadtsprecherin sind die Straßenschäden in der Kyritzer Pestalozzistraße ebenfalls bereits begutachtet worden. Die gravierendsten Mängel sollen bis Ende April beseitigt werden, hieß es dazu von Doreen Wolf.

In der Pestalozzistraße werden die gravierendsten Schäden ausgebessert. Quelle: Sandra Bels

Was die Aalreusenstraße betrifft, so ist auch hier laut Stadtauskunft eine Besichtigung erfolgt. Eine Ausbesserung sei geplant, aber noch nicht terminiert, so die Auskunft aus dem Kyritzer Bauamt.

In Sachen Birkenweg gibt es bereits eine regelmäßige Regelung. Doreen Wolf sagt: „ Er wird zweimal pro Jahr profiliert.“ Das nächste Mal seien diese Arbeiten regulär im Mai vorgesehen, fügte sie an.

Geschwindigkeitsbegrenzung in der Straße der Jugend von Kyritz

Etwas schwieriger mit Ausbesserungen wird es in der Straße der Jugend, die ja bekanntlich gerade in Abschnitten saniert wird. Der erste Teil ist bereits fertig. „Die Arbeiten kommen trotz einer kurzen Winterunterbrechung gut voran“, sagt Doreen Wolf. Gebaut wird derzeit am zweiten Abschnitt, der bis zur Einfahrt des Prignitz-Centers reicht. Bis dorthin hat die Straße aber einige Löcher und Schäden. Deshalb sei auch die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt worden, so die Info von der Stadt. Und die Sprecherin sie weist darauf hin, dass jeder Autofahrer verpflichtet ist, sein Tempo den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Kyritz handelt bei akuter Gefahr

Größere Reparaturarbeiten an Fahrbahn in der Straße der Jugend schließt Doreen Wolf wegen der laufenden Sanierung aus. „Bei akuter Gefahr wird selbstverständlich gehandelt“, so die Sprecherin. Sie appelliert an die Nutzer, sich direkt bei der Stadt zu melden, wenn sie akute Gefahr vermuten. Das habe bei der Pritzwalker Straße auch geklappt.

Eine weitere Beschwerde betraf vor einiger Zeit die Strüwestraße, die unter anderem von Baufahrzeugen, die zur Straße der Jugend gefahren sind, stark zerfahren war. Doreen Wolf teilte jetzt mit, dass die Baufirma die größten Schäden noch vor Ostern ausgebessert hatte. Das Füllen der Löcher mit Recycling hat aber offenbar nicht lange gehalten. Schon jetzt sind sie wieder da, wo sie vorher waren, was eine Fahrt durch die Strüwestraße beweist.

Lesen Sie auch Kyritz: Die Straße der Jugend bekommt einen Kreisverkehr

Von Sandra Bels